Rosa María Mateo asegura que su sociedad patrimonial es legal Rosa María Mateo comparece en Comisión Mixta de Control Parlamentario a RTVE. / Ep La administradora de RTVE ha explicado que se creó en 1993 y su «principal objeto social era el arrendamiento de inmuebles» EUROPA PRESS Madrid Martes, 30 octubre 2018, 17:08

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha asegurado este martes que su sociedad patrimonial «nunca ha tenido notificación alguna por parte de Hacienda en los 25 años de vida que ha tenido en cuanto a la liquidación de los diferentes impuestos de la que es sujeto pasivo».

Así lo ha puesto de manifiesto Mateo en su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada en el Congreso de los Diputados.

Mateo ha explicado que la sociedad patrimonial se creó en 1993 cuyo «principal objeto social era el arrendamiento de inmuebles, un dato conocido al ser de acceso público al estar inscrita en el Registro Mercantil».

Asimismo, Mateo ha afirmado que la actividad mercantil de este tipo de sociedades es privada, «sólo sujeta al cumplimiento de las leyes que las regulan». «No tiene relación alguna con mi gestión como administradora provisional única de RTVE, cargo que ejerzo desde el 30 de julio», ha remachado.

«Si alguno de ustedes considera que existe alguna anomalía en la gestión de dicha sociedad, si he hecho algo para delinquir como algunos de ustedes insinúan creo que como buen ciudadano deben dirigirse a las instancias correspondientes para denunciar el hecho», ha subrayado.

El portavoz del PP en esta materia, Ramón Moreno, ha acusado a Mateo de no haber dado explicaciones sobre la sociedad mercantil. «Usted tiene un gran problema que es opacidad, desprecio al control democrático de su gestión y falta absoluta de transparencia», ha declarado el diputado.

El diputado 'popular' ha insistido en que Mateo no ha desmentido las informaciones publicadas en este sentido y ha traído a colación que el hijo de la administradora única provisional de RTVE, Germán Ponte Mateo. Así, Moreno ha afirmado que su hijo ha colaborado con la Corporación y ha dicho que sus trabajos pueden suponer «un conflicto de intereses».

En un principio, Mateo ha señalado que no iba a responder a Ramón Moreno, pero finalmente le ha tachado de ser «muy mezquino y muy miserable» por sacar a su hijo a relucir. En su turno de réplica, el diputado del PP le ha espetado que pasará a la posterioridad «por algo vergonzante» por su «soberbia y falta de educación».

Campaña de desprestigio y transparencia

Durante el debate, la parlamentaria de Podemos Noelia Vera considera que el PP está en una «campaña de desprestigio» y ha añadido que, «de por sí», las sociedades patrimoniales «no son ilegales». No obstante, le ha preguntado si se utilizó para «hacer evasión fiscal por su parte» porque «la exigencia de transparencia es importante».

Mateo ha respondido a Vera: «Yo podría ser Al Capone pero la verdad es que no lo soy y entonces no he creado una sociedad para delinquir. Si la sociedad no ha pagado en estos años lo raro es que Hacienda ni siquiera se haya preocupado. Nunca he tenido ni una llamada de Hacienda», ha remachado.

Además, ha detallado que ha querido disolverla «dos veces» pero costaba demasiado dinero. También ha asegurado que está estudiando la forma de disolverla «cuente lo que cueste». Mateo ha explicado que «introdujo algún cambio» en la sociedad cuando fue despedida de Antena 3.

Desde el PSOE, el diputado socialista José Miguel Camacho le ha trasladado a Mateo que esté «tranquila» porque el tema «no va contra ella», sino contra el Gobierno de Pedro Sánchez. «Ustedes, señores del PP se sienten incómodos con mi elección», ha manifestado Mateo, para después añadir que «una Presidencia por consenso es una garantía de moderación» y añadir que esta RTVE «no sirve a ningún Gobierno».