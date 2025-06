Leire Díez confirma una reunión con Cerdán, pero asegura que fue la única

Cristian Reino Jueves, 5 de junio 2025, 11:17 Comenta Compartir

Leire Díez, presunta 'fontanera del PSOE, figura que ella misma niega de manera categórica, ha confirmado este jueves que se reunió una vez con ... el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Acudió al encuentro con el dirigente socialista para «presentar información» al partido, según ha admitido en Rac1. Estuvo en Ferraz junto al empresario encausado Javier Pérez Dolset. Ha asegurado que fue una vez y que no volvieron a llamarla nunca más. Ha dicho que fue a raíz de la apertura de la pieza 34 del caso Tándem para investigar si «la denominada policía patriótica» investigó en 2014 a la familia de Pedro Sánchez. También presentó información relacionada con una supuesta trama judicial y política contra el PSOE andaluz en torno al caso de los ERE, según eldiario.es. «Nunca he tenido una relación fluida con Ferraz», ha señalado. Ni volvieron a llamarla ni ha acudido en ninguna ocasión a la Moncloa, ha afirmado. Conoce a Pedro Sánchez de un acto de campaña en Cantabria que cubrió como periodista. Ni he trabajado para el PSOE ni hago de fontanera«, ha recalcado.

Díez, que ya no es militante del PSOE, ha insistido en que no tiene nada que ver con la cúpula socialista y cree que alguien tiene interés en perjudicar a la formación socialista. Ella asegura que no tiene nada que ver y que no es ella quien está filtrando audios. En uno de ellos, ofrece presuntamente a un empresario procesado en el caso hidrocarburos, Alejandro Hamlym, un pacto con la fiscalía a cambio de información contra el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. Ha apuntado que no hablaba en nombre del PSOE ni del Gobierno y que «mentía» a sabiendas para tratar de «seducir» a una fuente informativa para el libro que está escribiendo sobre el caso hidrocarburos. «No conozco a nadie en la Fiscalía», ha señalado. Ha negado además haberse reunido con la directora general de la Guardia Civil, con el exnúmero 2 de Interior, Francisco Martínez, pero sí ha admitido haberse citado con el excomisario Villarejo. También ha admitido una información con un diputado de Junts, Josep Pagès, que es quien lleva la voz cantante del partido en la comisión de investigación sobre la llamada Operación Cataluña. A su juicio, «con la información existente», no se han abierto aún suficientes causas sobre la 'Operación Cataluña«, ha afirmado. Díez, que quiere volver al anonimato, ha anunciado que tiene intención de presentar dos o tres querellas. Una de ellas contra Víctor de Aldama, que ayer se presentó de imprevisto en la comparecencia que ofreció la periodista en un hotel de Madrid. «Apareció con actitud desafiante, de acoso y agresiva. Era la primera vez que le veía. Empezó a insultarme y me preguntaba por qué le amenazaba», ha relatado.

