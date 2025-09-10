El lehendakari anuncia un Presupuesto «récord» para 2026 y buscará pactos «si se coincide en el qué»

El lehendakari, Imanol Pradales, ha señalado que Euskadi tendrá en 2026 «previsiblemente» un presupuesto «de récord», siempre que la recaudación «siga en el tono» actual, ... y ha trasladado la «mano tendida» del Gobierno Vasco a buscar acuerdos con otros partidos si se coincide en «el para qué». Así lo ha abordado en la reciente ronda de contactos finalizada ayer. En este sentido, pese a la incertidumbre económica y el posible impacto de los aranceles de EE UU en la economía vasca, el jefe del Ejecutivo autonómico ha lanzado un mensaje de tranquilidad al confirmar unos Presupuestos expansivos.

En una entrevista concedida a 'Onda Vasca', Pradales ha explicado que, siguiendo el calendario «bastante estable» en cada ejercicio, el Ejecutivo presentará el anteproyecto de presupuestos de 2026 antes de que finalice el mes de octubre, tras lo que se iniciará su debate en el Parlamento para su aprobación definitiva a finales de año.

Según ha avanzado, se planteará «probablemente un presupuesto superior» al de 2025, «siempre y cuando la recaudación de las haciendas vascas siga el tono que ha tenido hasta la fecha», que de momento está creciendo respecto al año anterior, de manera que es «previsible» que el de 2026 sea «un presupuesto de récord».

Pradales ha reiterado que las «prioridades presupuestarias» del Gobierno son la salud, la vivienda, la inversión en innovación, desarrollo, investigación, tecnología, la inversión pública, el apoyo a la industria y a la economía vasca, y la seguridad, además de «mantener los servicios públicos esenciales, lo cual significa también educación, protección social, etc».

Asimismo, ha asegurado que los partidos que conforman el Gobierno, PNV y PSE-EE, han estado «siempre abiertos a buscar otros acuerdos» si se coincide «en el para qué, en los contenidos». «Siempre va a haber una mano tendida por parte del Gobierno, luego será posible o no será posible. Pero, desde luego, va a haber una ronda con todos los partidos políticos, se va a hablar de todas las materias presupuestarias y me gustaría que hubiera capacidad de llegar a acuerdos. Veremos lo que depara el mes de noviembre», ha señalado.

«Gesto» con las transferencias

Por otra parte, el lehendakari ha insistido en que el Gobierno de España «cumpla el calendario y lo pactado» en materia de transferencias con el Ejecutivo vasco «y no juegue con esta cuestión». Además ha advertido de que el subsidio por desempleo, el régimen económico de la Seguridad Social o puertos y aeropuertos son materia que corresponden a Euskadi y «no hay discusión posible».

Como avanzó este periódico el pasado día 1, Pradales ha reiterado la necesidad de ver «un gesto político importante» este mes de septiembre por parte del Gobierno de España respecto a las transferencias pendientes de traspaso a Euskadi. «Yo soy de los que cumple aquello que se acuerda y creo que el pacto nos obliga a las dos partes», ha señalado.

Ha admitido que se existen «muchas resistencias» de carácter técnico y administrativo, «porque hay altos funcionarios del Estado que se resisten» pero «también hay resistencias de carácter político», por lo que trasladó a Pedro Sánchez la necesidad de que pusiera «orden en el Gobierno». «Hay un compromiso de cumplimiento por su parte, hay un calendario pactado y en el programa de coalición del Gobierno Vasco, tenemos claramente recogida esta cuestión», ha añadido.

Según ha dicho, las reuniones de la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que mantiene este miécoles y en próximos días, pretenden acelerar el compromiso relativo al cumplimiento de las materias pendientes.