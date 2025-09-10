Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari, Imanol Pradales. EP

El lehendakari anuncia un Presupuesto «récord» para 2026 y buscará pactos «si se coincide en el qué»

Pradales reitera que espera que el Gobierno central cumpla lo pactado en materia de «transferencias», que se abordan de nuevo hoy en Madrid

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:39

El lehendakari, Imanol Pradales, ha señalado que Euskadi tendrá en 2026 «previsiblemente» un presupuesto «de récord», siempre que la recaudación «siga en el tono» actual, ... y ha trasladado la «mano tendida» del Gobierno Vasco a buscar acuerdos con otros partidos si se coincide en «el para qué». Así lo ha abordado en la reciente ronda de contactos finalizada ayer. En este sentido, pese a la incertidumbre económica y el posible impacto de los aranceles de EE UU en la economía vasca, el jefe del Ejecutivo autonómico ha lanzado un mensaje de tranquilidad al confirmar unos Presupuestos expansivos.

