Lanzan panfletos con la caricatura de Artolazabal con un bigote hitleriano ante su casa La teniente de alcaldesa del PNV ha denunciado ante la Ertzaintza el ataque, que se suma a la investigación abierta tras la quema de un muñeco con su cara en las hogueras de Judimendi

N. Salazar Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:07 Comenta Compartir

Beatriz Artolazabal ha vuelto a sufrir un nuevo episodio de acoso en su domicilio, uno más de los que ha denunciado desde que los jardineros de Vitoria se pusiesen en huelga el pasado mes de marzo. La teniente de alcaldesa del PNV señala directamente a los trabajadores de la empresa Enviser. «Han acudido a la puerta de mi domicilio a primera hora para lanzar panfletos en los que me insultan, me tachan de fascista, me caricaturizan con un bigote de Hitler y vuelven a difundir la imagen de un muñeco con mi rostro ardiendo en la hoguera de Judimendi», ha explicado en sus redes.

❌Nahikoa da, demokraziak errespetua eskatzen du



❌ Esta mañana he vuelto a sufrir un nuevo episodio de acoso. Un hecho intolerable que pondré de nuevo en manos de la Policía dentro de la investigación abierta. Esta campaña de acoso sobrepasa todos los límites democráticos. pic.twitter.com/SRdfSeHMNH — Beatriz Artolazabal (@BeaArtolazabal) September 11, 2025

Este ataque se produce un día después de que las campas de Olárizu se sometieran a trabajos de mejora de cara a la romería del próximo lunes en una ajetreada mañana que acabó acrecentando aún más el conflicto. Un tractor con escolta de la Policía Local alisó con un rodillo la parte central de la planicie y también se procedió a segar el perímetro, todo ello con el objetivo de que el próximo lunes 15 se pueda celebrar la fiesta con normalidad.

El aplanado, justificó su departamento, es una intervención «no prevista» dentro del contrato municipal para la siega y limpieza de jardines con Enviser. Así, el Consistorio aseguró que no vulneró el derecho de los trabajadores a parar. También precisó que empleó protección policial para las personas que estaban realizando las labores ante la presencia de «un piquete» en el gran parque vitoriano.

Sin embargo, la medida adoptada por el Consistorio soliviantó a los huelguistas, que inmediatamente, a través del comité de empresa, presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo, por lo que una técnica se personó en el lugar. Los sindicatos ELA, ESK y LAB aseguraron que «la Inspección ha ordenado paralizar estos trabajos por ser ilegales y suponer suplantación de personas huelguistas». Sin embargo, el Gobierno vasco lo desmintió después y dijo que «no hay orden de paralización» sino que abrió una investigación. «Inspección de Trabajo no puede paralizar unos trabajos si no hay riesgo inminente para la salud y la seguridad de los trabajadores, y este no es el caso», puntualizó.

Pintadas en una nave agrícola

Los ataques no se han dirigido exclusivamente a Beatriz Artolazabal. También han aparecido pintadas en una nave agrícola de Olárizu, «cuyo propietario no tiene nada que ver con los trabajos de realizados ayer por un tractor en las campas», explican fuentes del Ayuntamiento de Vitoria. Sin embargo, en el pabellón han escrito la palabra «eskirol» y los mensajes «ni un ataque a la huelga», «lorezainak borrokan».

❌ Hemos celebrado Junta de Portavoces para denunciar la campaña de acoso que estoy sufriendo. Bildu se ha negado a condenarla. Y quien no la condena, la ampara



❌ También han acosado a un agricultor que nada tuvo que ver con los trabajos de ayer en Olarizu. Mi condena y apoyo pic.twitter.com/yh8N5I6tXD — Beatriz Artolazabal (@BeaArtolazabal) September 11, 2025

Denuncia ante la Ertzaintza

Artolazabal ha denunciado ante la Ertzaintza los hechos de esta madrugada, que se suman a la investigación iniciada el pasado 25 de junio por la Policía Local, cuando varios encapuchados quemaron un muñeco con su rostro en las hogueras de San Juan celebradas en Judimendi. Entonces, la concejala jeltzale pidió que se iniciara una investigación para valorar la posible comisión de infracciones penales o administrativas en caso de ser constitutivos de posibles delitos y/o faltas contra el honor, la intimidad, la seguridad y la convivencia ciudadana. En su relato incluía otros dos ataques, el 31 de marzo y el 13 de junio, en las que un grupo de personas tiró pegatinas y colocó pancartas con mensajes contra su persona en la fachada de su domicilio familiar.

«No se puede permitir que un conflicto laboral se convierta en una campaña de odio personal», manifiesta para argumentar su denuncia ante la Policía Local. «Confío en que se actúe con firmeza frente a este hostigamiento y reitero que siempre defenderé el derecho a la huelga, pero nunca aceptaré que se utilice la intimidación y el acoso como forma de presión. Así no», confluye.

Reacciones

Ante estos hechos, la reacción por parte del Ayuntamiento no se ha hecho esperar. El PSE, PNV, PP y Elkarrekin Podemos han apoyado una declaración institucional en la que «condenan y rechazan los pasquines difundidos en el marco de la protesta laboral de la contrata de jardines en los que se utiliza la imagen de la primera teniente de alcaldesa acompañada de insultos y acusaciones inaceptables». EH Bildu, sin embargo, se ha negado a votar a favor de este escrito de condena. Un hecho que para el PP «vuelve a evidenciar que son un partido que aún tiene un largo camino ético y moral que recorrer».

El escrito defiende que «el derecho a huelga es parte esencial de nuestra democracia y la reivindicación laboral merece todo el respeto pero es incompatible con la descalificación personal, la difamación y el señalamiento de representantes públicos. Estas prácticas no contribuyen a la resolución del conflicto, sino que deterioran el debate social y fomentan la crispación».

Por todo ello, los cuatro partidos firmates han aprobado un texto de res puntos que dice textualmente que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:

1- Condena enérgicamente el ataque sufrido por la primera Teniente de Alcaldesa, a la que traslada todo su apoyo y solidaridad.

2- Manifiesta su defensa del respeto institucional y de la reivindicación que debe desarrollarse siempre desde la crítica constructiva, sin espacio alguno para la violencia simbólica o las injurias.

3-Hace un llamamiento a todas las partes implicadas en este conflicto laboral para que, en un clima de diálogo responsable, alcancen un acuerdo que respete derechos y fortalezca la convivencia democrática.

Postura de EH Bildu

EH Bildu, desmarcado de la declaración de condena, ha expresado «su solidaridad» a Beatriz Artolazabal y ha rechazado «las diferentes presiones y señalamientos directos sufridos» por la edil del PNV, que «dificultan la búsqueda de una resolución consensuada». La coalición soberanista ha reclamado «poner fin a las actuaciones contra miembros de la Corporación en el ámbito del conflicto laboral» y ha solicitado a todas las partes implicadas a «actuar con responsabilidad, a poner todos los medios y a explorar todas las vías de negociación posibles». En ese sentido, ha mostrado «toda su disposición a colaborar en la búsqueda de una solución justa».

Temas

Beatriz Artolazabal