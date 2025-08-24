Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El escaño

Un curso decisivo

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:01

Tras varias semanas sumida en el letargo, mientras en España PSOE y PP seguían repartiéndose estopa, con Vox comiendo palomitas, la política vasca arranca de ... nuevo este lunes. Lo hará con la inédita reunión, por aquello de ser en agosto, de Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras. Y seguirá con varios clásicos del verano como la rentrée del Gobierno Vasco en el palacio de Miramar y el mitin del PNV en Zarautz, sinónimo de verano en Gipuzkoa y buen marco para la inmersión guipuzcoana emprendida por Aitor Esteban.

diariovasco Un curso decisivo