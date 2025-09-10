Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
El Parlament izó este miércoles una enorme bandera catalana de 25 metros de alto y de 54 metros cuadrados. Efe

Illa llama a reforzar la «nación» catalana «dentro del marco legal e institucional»

La ultraderechista Orriols busca protagonismo en la Diada y enturbia aún más el clima en el independentismo

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:14

Cataluña celebra este jueves el 11-S, el día que Barcelona cayó en manos de las tropas borbónicas en la guerra de sucesión española, en ... 1714. Una jornada icónica para el nacionalismo catalán, que durante años, sobre todo en la segunda década de este siglo, utilizó como herramienta reivindicativa.

