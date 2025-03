Las diputaciones mantienen abierta la puerta a la negociación de la reforma fiscal pese al rechazo de Podemos

Las diputaciones forales mantienen abierta la puerta a negociar la reforma fiscal pese al rechazo de Podemos. Así se han manifestado este martes representantes de ... las tres instituciones. La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, ha asegurado que el Gobierno foral está «abierto a trabajar el contenido» de las enmiendas «de todos» los grupos, así como a «la negociación y, por supuesto, al acuerdo» porque creen que el proyecto presentado por el Ejecutivo de PNV y PSE «tiene unas medidas importantes e interesantes para muchos ciudadanos del territorio y no se puede perder esta oportunidad».

Desde Álava, donde el Gobierno foral necesita al igual que en Gipuzkoa el apoyo de uno de los tres partidos de la oposición para sacar adelante la reforma, su diputado general, Ramiro González, ha mostrado su «decepción» por la postura del partido morado y reiterado que se trata de un «acuerdo bueno y positivo» que, además, ha recibido el respaldo de «una mayoría de la afiliación». «Vamos a insistir en aprobar estas medidas porque protegen a las rentas más bajas, dan seguridad a las medias, apoyan la conciliación, contribuyen a una igualdad efectiva y mejoran el acceso de los jóvenes a la vivienda», ha defendido González, quien ha subrayado que «hay tiempo de sobra» si existe «voluntad de acordar y aprobarlas».

En Bizkaia, donde el PNV goza de mayoría absoluta pero no quiere aprobar la reforma para evitar la desarmonización entre los tres territorios, la diputada general, Elixabete Etxanobe, ha afirmado que «todavía hay tiempo» para acordar la revisión fiscal y «la voluntad» de su gobierno es seguir «negociando con todos los partidos». Asimismo, ha reiterado que no contempla «un escenario de no aprobación en los tres territorios» y, tras advertir de que no es momento de «tacticismos políticos», ha señalado que los partidos que «se vayan a oponer» a sus medidas «muy positivas» tendrán que «explicar» su postura.

El Gobierno Vasco, por su parte, también mantiene la esperanza de que Euskadi apruebe en las próximas semanas la reforma fiscal. Así se ha expresado su portavoz, María Ubarretxena, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ubarretxena, preguntada sobre el futuro de la nueva norma tributaria tras la votación de las bases de Podemos en la que se produjo un «empate técnico» y la dirección de los morados decidió rechazar el acuerdo junto al PNV y el PSE, ha respondido que «mantenemos las puertas abiertas. Todavía hay tiempo para la negociación y las tres Diputaciones están con esa voluntad total de llegar a acuerdos. Yo creo que esto es lo positivo».

Hay que recordar que en Gipuzkoa y en Álava la entente entre jeltzales y socialistas necesita de al menos el apoyo de uno de los tres partidos de la oposición para aprobar la reforma. El PSE ha descartado públicamente al PP como socio, EH Bildu ha anunciado una enmienda a la totalidad y la formación morada, que parecía la mejor situada para dar el apoyo definitivo al texto fiscal, ha decidido rechazar el preacuerdo tras consultarlo a sus bases.

Ubarretxena ha subrayado que las propuestas fiscales que están sobre la mesa van encaminadas a la «emancipación de las personas jóvenes que están buscando una vivienda, y a muchísimas familias que se van a ver beneficiadas, por ejemplo, de la decisión de ampliar a 20.000 euros el mínimo exento para presentar la declaración de la Renta».

La portavoz del Gobierno Vasco ha agregado que «se nos hace difícil pensar que haya partidos políticos que plantean un 'no' frente a estas medidas que son tan positivas para miles de personas».