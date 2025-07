El Gobierno Vasco dice que EH Bildu ha quedado «en evidencia» en el Pacto de Salud, «liderando una actitud minoritaria»

E. P. Martes, 1 de julio 2025, 13:20 Comenta Compartir

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado este martes que EH Bildu ha quedado «en evidencia» en el Pacto de Salud, «liderando una actitud minoriataria». Además, ha destacado que «se ha alcanzado un acuerdo y consenso histórico de la mayoría de los colectivos que tienen algo que decir en materia de salud» y ha asegurado que el Gobierno Vasco está «satisfecho con el resultado».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco de este martes, Ubarretxena ha informado de que el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha realizado una valoración del Pacto de Salud, que inicia su cuarta fase, de seguimiento, tras cerrar el pasado viernes su tercera etapa con la aprobación de los 24 documentos de líneas estratégicas, y ha trasladado el documento acordado a todos los consejeros.

En referencia a la decisión de EH Bildu de no adherirse al Pacto de Salud, aunque votaron favorablemente a 11 de las 24 líneas estratégicas de los grupos de trabajo, a 8 en contra y se abstuvieron en cinco, Ubarretxena ha considerado que «han quedado en evidencia, liderando una actitud minoritaria, el desacuerdo frente a todos los demás». «Es una pena que, como siempre, cuando EH Bildu no puede imponer su criterio, no se sume a los acuerdos», ha añadido.

Tras mostrar el agradecimiento del Gobierno Vasco a «los más de los 400 profesionales que han participado en este proceso», ha asegurado que quieren «seguir contando con ellos porque esto no ha hecho más que empezar».

Ubarretxena ha señalado que el Gobierno Vasco ha sido «un agente más en este acuerdo, junto a asociaciones de pacientes, partidos políticos, médicos, enfermeras, farmacéuticos, universidades, agentes sociales, patronales e instituciones académicas».

Como gobierno, ha indicado, «seguimos trabajando» porque Euskadi «merece un pacto sanitario». «Ha sido la primera vez que diferentes voces del entorno de la salud se han unido en una misma mesa y ha sido la primera vez que se ha materializado un documento integrador», ha destacado, para remarcar que «el proceso del pacto ha sido profundo y abarca compromisos y acciones de futuro». «Somos un Gobierno de acción y seguimos trabajando», ha concluido.