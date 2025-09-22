El Gobierno Vasco aprieta a Sánchez para cerrar el Estatuto y remitirá diez documentos en octubre

El reloj apremia y el Gobierno Vasco acelera el paso para poder cerrar en tiempo y forma el Estatuto de Gernika. Con un horizonte temporal ... a la vista, diciembre del 2025, desde el Ejecutivo autonómico buscan cada resquicio para poder mantener viva la negociación estatutaria con el gabinete de Pedro Sánchez y así materializar el traspaso de la veintena de competencias que aún están pendientes de recalar en Euskadi.

Y con ese objetivo a la vista, desde el departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno que lidera Maria Ubarretxena remitirán al Ministerio de Política Territorial, durante los días 8, 9 y 10 de octubre, todos los informes pertinentes a las transferencias pendientes y que el Gobierno Vasco ha englobado en 10 documentos. «La parte vasca va a tener ya realizadas todos sus 'etxekolanak', por tanto, ya queda en el tejado de la Moncloa la pelota de darle respuesta a esas materias», ha sentenciado Ubarretxena en Radio Euskadi.

La portavoz del Gobierno Vasco, principal interlocutora en la negociación de los traspasos, ha reconocido que si desde Madrid asumen a través del acuerdo estos 10 documentos se cerraría definitivamente el Estatuto de Gernika. Lo que supondría un hito histórico para Euskadi.

La urgencia en el calendario, sin embargo, obliga a ambas administraciones a apretar el acelerador. «Fin de año está ahí y hace falta acelerar si queremos llegar a los plazos establecidos; y, de momento, la otra parte no nos ha pedido una ampliación de plazo», ha manifestado Ubarretxena, que ha insistido en que ambos interlocutores se siguen ciñendo al acuerdo que marca el 31 de diciembre como fecha tope para cumplir íntegramente con el Estatuto de Gernika. «Tenemos un trabajo ingente por delante estos meses para poder llegar a esos plazos», ha insistido.

Mientras tanto, desde el Gobierno Vasco -que recientemente se ha sumando un nuevo tanto al cerrar el primer bloque de la Seguridad Social tras acordar el traspaso de las prestaciones de desempleo- siguen poniendo el ojo en las materias más espinosas y que conllevan una mayor complejidad técnica. Además del régimen económico de la Seguridad Social, desde el departamento de Autogobierno han abierto ya cauces de diálogo para bordar el traspaso de Puertos y Aeropuertos.

Y, para ello, según ha adelantado Ubarretxena, la semana que viene se celebrará la primera comisión en materia aeroportuaria. Así, se pondrá en marcha ese comité para poner el acento en el traspaso de aeropuertos –que supondría asumir los servicios de asistencia en tierra y la administración y explotación de las instalaciones en los aeródromos de Hondarribia, Loiu y Foronda–, y en la competencia sobre los puertos «de interés general». Es decir, se exige la encomienda de gestión y la titularidad de los puertos de Pasaia y Bilbao, en la actualidad pertenecientes a la red de puertos del Estado.

Para ello, fuentes del departamento de Autogobierno señalan que la propia consejera Ubarretxena se reunirá en Madrid con miembros del ministerio de Transportes y también de Aena, con el fin de desencallar una materia más y así seguir avanzando en la negociación del Estatuto.