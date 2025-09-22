Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, junto con el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, la semana pasada en Madrid. Irekia

El Gobierno Vasco aprieta a Sánchez para cerrar el Estatuto y remitirá diez documentos en octubre

La consejera Ubarretxena se reunirá la semana que viene en Madrid con miembros del ministerio de Transportes y de Aena para poner en marcha la primera comisión en materia aeroportuaria

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:36

El reloj apremia y el Gobierno Vasco acelera el paso para poder cerrar en tiempo y forma el Estatuto de Gernika. Con un horizonte temporal ... a la vista, diciembre del 2025, desde el Ejecutivo autonómico buscan cada resquicio para poder mantener viva la negociación estatutaria con el gabinete de Pedro Sánchez y así materializar el traspaso de la veintena de competencias que aún están pendientes de recalar en Euskadi.

