GKS denuncia que EH Bildu «criminalice» su «actitud crítica con la policía» en Ondarroa La organización comunista explica que dijeron al municipal expulsado de las txosnas que «no era bienvenido» y censura que el consistorio y la alcaldesa le defiendan

Ander Balanzategi San Sebastián Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:10 Comenta Compartir

La expulsión de un policía municipal de las txosnas de Ondarroa ha vuelto a enfrentar a GKS y EH Bildu. La alcaldesa del municipio, Urtza Alkorta, que pertenece a EH Bildu, ha sido contundente al denunciar lo sucedido el pasado sábado durante las fiestas de Andramari y advertir que «tomará medidas» ante una situación que considera «muy grave». Fuentes de la coalición soberanista aclararon a este periódico, en esta línea, que la responsabilidad de lo ocurrido era de GKS. La organización comunista, sin embargo, mantiene el pulso y ha criticado que se «criminalice» que hayan adoptado una «actitud crítica con la policía». «El día 16 se le hizo saber a un municipal que no era bienvenido en las txosnas», aseguran.

En una noticia publicada en el medio digital Gedar, GKS denuncia que las fiestas de Ondarroa han estado marcadas este año «por la represión contra la actitud crítica hacia las fuerzas policiales» y asegura que Onoren Txosna Batzordea –responsable de la organización del recinto festivo– ya había decidido previamente mantener esa postura con la policía local. Posteriormente, critican, «el propio ayuntamiento de Ondarroa, gobernado por EH Bildu, se ha dedicado a criminalizar esa elección política».

También han criticado que la denuncia realizada por el ayuntamiento dirigido por la coalición abertzale «haya señalado a la comisión de txosnas y se haya posicionado a favor de los policías». Asimismo, censuran que el consistorio se refiriese al policía expulsado como un «empleado municipal y no como un policía» y que advirtiese que tomará medidas sin concretar cuales.

GKS también recuerda que en el 'gazte eguna' celebrado en las fiestas de Ondarroa el pasado 13 de agosto la Ertzaintza retiró diferentes pancartas que se habían colocado en el municipio vizcaíno para «señalar la función represiva que desempeñan las fuerzas policiales». «Se encargaron de quitar y censurar esa propaganda», lamentan.

Apoyo del ayuntamiento

La coalición abertzale quiso cerrar filas con el agente afectado y la alcaldesa de Ondarroa advirtió el pasado domingo de que «tomará medidas» ante este tipo de actuaciones. Además, consideró estos hechos como «muy graves» y ofrecerá protección a todos los agentes de la Guardia Urbana y al resto de empleados municipales. Estas declaraciones van en la línea del apoyo que también mostró este mismo verano el alcalde de EH Bildu en Hernani, Xabier Lertxundi, al consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, cuando aparecieron pintadas contra este.

El episodio de Ondarroa es similar al vivido en Beasain, donde hace un par de meses dos agentes, un agente local y un er-tzaina, fueron expulsados de las txosnas. En aquella ocasión GKS y Ernai se culparon mutuamente, aunque prefirieron no hacer declaraciones públicas durante las fiestas visto el revuelo mediático que había adquirido la situación. El ayuntamiento condenó lo ocurrido sin la firma de la coalición independentista y EH Bildu sacó un comunicado propio en el que aclaraba que no acepta que se discrimine a nadie por su oficio y que defiende «el pleno derecho de los ciudadanos a vivir en su pueblo».

La pugna entre la izquierda abertzale y GKS viene precedida del «veto político» que denuncian los comunistas por la imposibilidad de poner una txosna en las fiestas de Bilbao y Vitoria.