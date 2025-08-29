Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arantza Arruti, en una comparecencia pública Michelena

Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida

Juzgada en el Proceso de Burgos, la zarauztarra tenía 79 años y estuvo siempre vinculada al mundo de la izquierda independentista

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:38

Arantza Arruti Odriozola, histórica militante abertzale y feminista, y primera mujer de ETA detenida, en 1969, en el franquismo, ha fallecido a los 79 años de edad. Arruti fue juzgada en el proceso de Burgos y siempre ha estado vinculada a la izquierda abertzale, fuera apoyando actos políticos y acciones en favor del acercamiento de presos, con su característica rosa roja en el pelo. En las elecciones al Parlamento Vasco de 1998 se presentó por Euskal Herritarrok (marca electoral de Herri Batasuna), y en 2015 formó parte de la lista de la coalicion EH Bildu para las elecciones al Congreso y al Senado.

Arruti, nacida en Zarautz en 1946, fue una de las primeras mujeres miembros de ETA, y la primera en ser detenida. Formó parte de la organización armada durante la dictadura, y tras la muerte de Franco siguió militando en política y los movimientos sociales. En la década de 1980 participó en la creación de varios grupos feministas como Aizan y KAS Emakumeak.

Mensaje de Otegi

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha publicado un mensaje en sus redes sociales, en euskera, señalando que «ha sido un gran honor compartir contigo la lucha por la liberación nacional y social», y la ha definido como una mujer «abertzale, de izquierdas, feminista y antifascista».

