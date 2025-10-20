Expertos descartan una Aliança Catalana a la vasca pero advierten del riesgo de un auge ultra

La extrema derecha no solo se ha instalado ya en los parlamentos de Europa y de las comunidades autónomas del Estado, sino que gobierna países ... como Italia y Hungría y forma coaliciones con el PP en Castilla y León, Murcia o Comunidad Valenciana. El contexto global, lleno de incertidumbre y desafección sobre la política tradicional, ha aupado a la ultraderecha. En Euskadi sin embargo, de momento, esos extremismos no calan de manera suficiente para que Vox alcance una representación mayor que el casi anecdótico escaño que tiene en el Parlamento Vasco. Acechan, en cambio, otros peligros. Sociólogos y politólogos advierten a este periódico del auge de movimientos que busquen preservar la «identidad vasca», como ha ocurrido con Aliança Catalana.

El doctor en Sociología y profesor de la EHU, Imanol Zubero, aclara que «es improbable que Vox crezca en Euskadi porque ese espacio lo ocupa el PP», pero sí pone el foco en otros sectores. «El nacionalismo sufre una vivencia agónica de la identidad vasca» y eso puede propiciar un nicho para movimientos extremistas. «El nativismo que crece en Europa quiere que los nacionales estén bien frente a los que vienen desde fuera para acaparar las políticas sociales», explica, y advierte de que en «Euskadi hay un campo abonado para que el nativismo prospere». «Existe una punitivización de la RGI y de Lanbide y de petición de cierre de fronteras», advierte. Y critica que el lehendakari Imanol Pradales se preguntase qué tipo de inmigración necesita Euskadi. «Es un mensaje terrible», dice, cuando «vivimos un ciclo político de brutalización del mundo. El racismo y la xenofobia se presentan con la seguridad».

A pesar de ese «caldo de cultivo», Zubero no cree que vaya a aparecer una Aliança Catalana a la vasca, y pone en valor que «el sindicalismo de la izquierda abertzale ha contenido los movimientos racistas». El PNV, en cambio, dice que «hace lo que puede». En todo caso, destaca el «tejido asociativo de Euskadi» y recuerda que «una parte importante de la población vasca se relaciona de forma cotidiana con la población migrante».

«Euskadi es un territorio anclado históricamente a la izquierda», asegura la politóloga especializada en análisis de datos y comunicación política, Ainara Villaño, pero advierte de que la «derechización progresiva de los hombres y la inmigración, siendo un problema social emergente, se posicionen como una amenaza existencial a la identidad vasca». Explica que los buenos resultados de Aliança Catalana demuestran «que una fuerza extrema no necesita un electorado ideológicamente de derechas; solo necesita un caladero identitario descontento que se sienta decepcionado con las instituciones y sus líderes». «Logró su éxito al fusionar el ultranacionalismo y la xenofobia con la crisis del estado de bienestar en Cataluña, vendiendo el mensaje de que la inmigración es una amenaza directa a la identidad catalana y al bienestar de la sociedad», refuerza.

Villaño asegura que la extrema derecha «no necesita que toda la sociedad vasca gire; solo necesita fracturar el consenso social vinculando a la crisis de recursos (vivienda) y unirlo a la defensa identitaria ante la inmigración». Y cree que si «esta narrativa se envuelve en la bandera de la defensa urgente de la identidad vasca amenazada, el riesgo de que emerja un movimiento reaccionario y nacionalista en Euskadi se vuelve plausible». En todo caso apunta que si bien «podría darse un espacio potencial para que un movimiento de esta naturaleza emerja, su relevancia política en Euskadi es, por ahora, limitada».

Referente antisistema

Los jóvenes de la generación Z se inclinan por igual por los extremismos de derecha e izquierda, según las encuestas. «Si antes había un 20% que eran radicales de la izquierda, ahora son 10% en la derecha y 10% en la izquierda», explica el investigador en la Universidad de Deusto y Doctor en Ciencia Política y Sociología, Braulio Gómez. «En otros países el referente antisistema es la ultraderecha y en Euskadi está tardando más pero también está pasando», avisa. Además, Gómez advierte de que las generaciones más jóvenes han vivido «experiencias traumáticas» como una pandemia y apagones y que «tienen miedo a la incertidumbre cotidiana». Ahí surge, subraya, «la oferta anti-establishment que es Vox frente a una oferta institucional en un mundo que no funciona».

En este parámetro, seis de cada diez vascos consideran que no se está haciendo una «gestión correcta» de la inmigración, y solo un 26,3 % cree que las políticas migratorias actuales están funcionando. La migración, por lo tanto, se presenta como uno de los asuntos claves Por territorios, son los alaveses quienes perciben un mayor nivel de inmigración en sus calles (el 54,1 % ha respondido que tienen un alto nivel de migración en Araba), seguidos de vizcaínos (47 %) y guipuzcoanos (46 %).

La última encuesta del EITB Focus ya arroja un leve repunte de Vox pero sin lograr presencia parlamentaria. Así las cosas, en Euskadi la representación del partido de ultraderecha de Santiago Abascal supondría el 4,9% de las papeletas, más de dos puntos por encima d el dato que la formación obtuvo en 2023 (2,7%). Vox no obtendría representación ni por Euskadi ni por Navarra pero casi duplicaría sus votos.