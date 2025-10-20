Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La concentración de la Falange el pasado 12 de octubre en Vitoria fue respondida por manifestantes antifascistas AFP

Expertos descartan una Aliança Catalana a la vasca pero advierten del riesgo de un auge ultra

Politólogos y sociólogos consideran que la incertidumbre por la carestía de la vivienda o la defensa de la identidad vasca ante la inmigración aumentan la desafección

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:04

La extrema derecha no solo se ha instalado ya en los parlamentos de Europa y de las comunidades autónomas del Estado, sino que gobierna países ... como Italia y Hungría y forma coaliciones con el PP en Castilla y León, Murcia o Comunidad Valenciana. El contexto global, lleno de incertidumbre y desafección sobre la política tradicional, ha aupado a la ultraderecha. En Euskadi sin embargo, de momento, esos extremismos no calan de manera suficiente para que Vox alcance una representación mayor que el casi anecdótico escaño que tiene en el Parlamento Vasco. Acechan, en cambio, otros peligros. Sociólogos y politólogos advierten a este periódico del auge de movimientos que busquen preservar la «identidad vasca», como ha ocurrido con Aliança Catalana.

