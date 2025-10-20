Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se saludan en el Congreso. EFE

Las encuestas arrojan una subida de votos para Vox y estrecha la diferencia con el PP

El CIS abre la posibilidad de un sorpasso entre formaciones a las que actualmente separan más de 100 escaños en el Congreso

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Vox sigue ganando terreno al PP y mira con ambición una futura cita electoral que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, sitúa con insistencia ... en 2027, el final de la actual legislatura. La extrema derecha vive un momento dulce según las últimas encuestas y la formación de Santiago Abascal juega con la posibilidad de ser la muleta que lleve a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Los populares reiteran que, si ganan las elecciones, tratarán de gobernar en solitario y titubean entre avivar una disputa declarativa con Vox –Feijóo les ha acusado de hacerles la pinza junto al PSOE– o ignorarlos. No parece que cualquiera de las estrategias vaya a amainar el viento que supla a favor de la ultraderecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  2. 2

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  3. 3

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5

    La salida de Goia sacude el tablero político y el PSE le acusa del fracaso en la vivienda
  6. 6

    1.000 guipuzcoanos reciben ayuda para cuidar a sus familiares en casa
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  8. 8

    «En el GOe se van a hacer cosas que hoy ni se pueden imaginar»
  9. 9

    La ciudadanía pone deberes a Insausti: menos obras, más seguridad y atajar el problema de la vivienda
  10. 10

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las encuestas arrojan una subida de votos para Vox y estrecha la diferencia con el PP

Las encuestas arrojan una subida de votos para Vox y estrecha la diferencia con el PP