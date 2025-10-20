Las encuestas arrojan una subida de votos para Vox y estrecha la diferencia con el PP

Vox sigue ganando terreno al PP y mira con ambición una futura cita electoral que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, sitúa con insistencia ... en 2027, el final de la actual legislatura. La extrema derecha vive un momento dulce según las últimas encuestas y la formación de Santiago Abascal juega con la posibilidad de ser la muleta que lleve a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Los populares reiteran que, si ganan las elecciones, tratarán de gobernar en solitario y titubean entre avivar una disputa declarativa con Vox –Feijóo les ha acusado de hacerles la pinza junto al PSOE– o ignorarlos. No parece que cualquiera de las estrategias vaya a amainar el viento que supla a favor de la ultraderecha.

Todavía hay mucha distancia entre los 33 escaños de Vox y los 137 que tiene el PP, pero las encuestas empiezan ya a reducir esa amplia ventaja. El sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), es el que más acerca a ambas formaciones –también la que mejor resultado da al PSOE–. Marca un 19,8% de intención de voto para los populares y un 17,7% para los de Abascal. Acerca un sorpasso que se difumina en otros sondeos. El estudio realizado por Opina 360 recoge 7 puntos de diferencia y acerca mucho al PP (27,4%) sobre el PSOE (30,4%). Esta es la que menor intención de voto otorga a Sumar (3,8%), mientras que en los demás estudios la formación de Yolanda Díaz se aproxima al 7%.

La encuesta de GAD3 señala 9 puntos de diferencia entre el PP y Vox y el sondeo de 40dB es el que más lejos los sitúa. Este estudio es el único que da la victoria al PP por encima del PSOE con un 30,5% de intención de voto por los 29,4% de los socialistas. A la formación de extrema derecha la sitúa casi 15 puntos por debajo de los populares y rompe la tendencia de aproximación de los otros tres estudios.

Cada mancha en el expediente de los dos principales partidos del país son gasolina para Vox. El escándalo del caso Cerdán-Abalos ha sido un los últimos meses un fuerte elemento de desgaste para el PSOE y un motivo más para el descontento de los votantes. La ultraderecha, además, ha puesto el foco en la judicialización del caso contra el Fiscal General del Estado o en las acusaciones contra los familiares del presidente Sánchez. Esas debilidades también las han buscado en el PP, al que le han achacado su gestión sobre la DANA de Valencia o su tibio, según Vox, posicionamiento en cuanto al fenómeno migratorio. «El PSOE de azul», se puede leer en infinidad de comentarios publicados en las redes sociales por simpatizantes voxistas.

La ultraderecha también ha sabido canalizar el voto 'antisistema' de un sector de la juventud que se muestra abiertamente reaccionario con posicionamientos que reniegan de los derechos feministas y LGTBI+ impulsados por Podemos en el Gobierno central. La migración se ha vuelto además en la bala más efectiva de los ultras. Vox abraza la defensa del cierre de fronteras y da pábulo a mensajes en redes sociales que, a través de la caricaturización y criminalización de la población magrebí y latina, sitúa los males de la pérdida de poder adquisitivo de la juventud en la llegada de extranjeros.

Un informe elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia este mismo año, advertía de que en 2019 el 80% de los jóvenes veía la violencia de género como un gran problema, hoy solo el 65% lo cree. La política tradicional y las instituciones no están sabiendo frenar esta tendencia retrógrada mientras la extrema derecha centra su guerra contra una 'izquierda woke' –a la que también ataca el PP– que se ha convertido en una excusa para atacar a determinados colectivos que Vox no tolera.