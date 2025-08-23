Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Esteban en el Congreso del PNV celebrado en Donostia. EP

Esteban y Tellado arrancarán en Gipuzkoa el curso político de PNV y PP

Los jeltzales se conjuran en su tradicional cita en Zarautz y los populares se citan en Donostia con uno de los pesos pesados del partido

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:30

Gipuzkoa será el escenario de apertura del curso de político del PNV y el PP. Los jeltzales se reunirán el próximo viernes en su tradicional ... acto de Zarautz en el que su presidente, Aitor Esteban, marcará el rumbo que el partido mantendrá durante los próximos meses. Apenas unos días antes, el martes, los populares celebrarán un mitin en Donostia con la presencia de uno de los pesos pesados de la formación conservadora: Miguel Tellado.

