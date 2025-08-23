Esteban y Tellado arrancarán en Gipuzkoa el curso político de PNV y PP
Los jeltzales se conjuran en su tradicional cita en Zarautz y los populares se citan en Donostia con uno de los pesos pesados del partido
San Sebastián
Sábado, 23 de agosto 2025, 07:30
Gipuzkoa será el escenario de apertura del curso de político del PNV y el PP. Los jeltzales se reunirán el próximo viernes en su tradicional ... acto de Zarautz en el que su presidente, Aitor Esteban, marcará el rumbo que el partido mantendrá durante los próximos meses. Apenas unos días antes, el martes, los populares celebrarán un mitin en Donostia con la presencia de uno de los pesos pesados de la formación conservadora: Miguel Tellado.
El PNV se conjura en Zarautz con el cambio en la presidencia como novedad más importante respecto al año anterior. También con la mirada puesta en dar continuidad al primer año del gobierno del lehendakari Imanol Pradales y en su apoyo al presidente Pedro Sánchez en Madrid, clave para que los jeltzales logren completar el traspaso de las competencias pendientes en el Estatuto de Gernika.
Donostia será escenario del arranque del curso político del PP de Euskadi y contará con la presencia del 'número 2' de Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, quien acompañará a los principales líderes vascos de los populares, encabezados por su presidente, Javier de Andrés. Un Tellado que, previsiblemente, volverá a cargar contra el PNV, con quienes ha mantenido fuertes cruces de declaraciones en el Congreso de los Diputados. Sobre todo con el ahora líder de los jeltzales, Aitor Esteban, que llegó a llamar a Tellado «torpe, sinvergüenza y maleducado» tras la polémica por el palacete de París que el Gobierno central traspasó a los jeltzales.
