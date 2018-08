EH Bildu responde a Urkullu que ve «bastante difícil ensanchar» el consenso sobre el nuevo estatus El PP vasco pide «coherencia» y que se retire el acuerdo de bases acordado por PNV y EH Bildu en la ponencia de autogobierno si el lehendakari cree que «no vale» EL DIARIO VASCO Miércoles, 29 agosto 2018, 10:59

El parlamentario de EH Bildu, Unai Urruzuno, ha respondido este miércoles al lehendakari, Iñigo Urkullu, que ve «bastante difícil ensanchar» el consenso en torno al acuerdo de bases sobre el nuevo Estatuto pactado por la coalicion abertzale y el PNV en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco. Además, tras defender que existe ya una mayoría «holgada para llevar a cabo los acuerdos que se están tomando en la ponencia», ha considerado que lo que deberían hacer PSE-EE y Elkarrekin Podemos es «renunciar a sus vetos».

Urruzuno ha salido al paso, en una entrevista a una emisora, del emplazamiento realizado el martes por el lehendakari tras el primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político celebrado en el Palacio de Miramar de San Sebastián. Urkullu apostó por «ensanchar» el consenso para lograr que el nuevo estatuto tenga «recorrido institucional», asentado en «la singularidad» vasca y en el Concierto Económico, que suponga «el fortalecimiento de la capacidad política» del autogobierno vasco e «incorpore» un sistema efectivo de garantías de cumplimiento del Pacto». Asimismo, el mandatario jeltzale tomó distancia del acuerdo en torno al título preliminar del nuevo estatuto vasco suscrito entre el PNV y EH Bildu en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, en el que se pactó incluir la nacionalidad vasca, un texto del que no opinó, al afirmar que él es el lehendakari »de un Gobierno de coalición« formado por los jeltzales y también por el PSE-EE.

Urruzuno ha manifestado, ante estas declaraciones del lehendakari, que desde su coalición «ven bastante difícil» que se pueda ampliar ese consenso por la «actitud» que han mantenido el PSE-EE y Elkarrekin Podemos en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco. «Consideramos que, en estos momentos, tanto el PSE-EE como Elkarrekin Podemos nos están diciendo que nosotros debemos renunciar a nuestras aspiraciones políticas», ha añadido.

El parlamentario de EH Bildu ha asegurado que el acuerdo de bases no responde a un «planteamiento partidista nacional territorial», sino que responden a un «campo de juego democrático» en el que todas las aspiraciones políticas «puedan ser llevadas a cabo». Tras defender que «sea la gente la que decida que nuevo estatus necesita el país», ha pedido al PSE-EE y Elkarrekin Podemos que «renuncien a sus vetos».

Por otra parte, ante el rechazo de Urkullu al ofrecimiento del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, de gobernar si se rompe el acuerdo de Gobierno con el PSE-EE por las diferencias en torno al nuevo Estatuto, Urruzuno ha señalado que «más una oferta» fue una «advertencia». Ha recordado que tienen una posición «bastante crítica» respecto a las posiciones «divergentes» que pueda haber en el Ejecutivo en relación a temas como el del nuevo estatus.

Por lo tanto, ha señalado que, desde ese punto de vista, es un Gobierno «bastante débil» que «se limita a gestionar los cuatro años de mandato» y a «pasar cuatro años en encefalograma plano».

Urruzuno ha recordado que Urkullu lleva dos legislaturas «anunciando referéndums sobre el derecho a decidir», pero «no avanza mucho en ese carril». A su juicio, Euskadi necesita «un Gobierno fuerte» y capaz de tomar decisiones «de gran calado».

El PP responde a Urkullu

Por su parte, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha pedido al lehendakari «cohererencia», y que «lidere dentro de su casa», para que el PNV retire el acuerdo de bases pactado por su partido con EH Bildu si cree que «el texto no vale».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Alonso ha indicado que Urkullu «permanentemente» se está «desmarcando» de ese acuerdo y, a su juicio, de su partido, que lo está apoyando. En este sentido, tras asegurar que «lo que valen son los hechos», le ha pedido que, si cree que este texto «no es legal y no vale» defienda su retirada. «Si realmente el lehendakari cree que ese texto no es legal y no vale lo que tendrá que hacer es liderar dentro de su casa y que el PNV lo retire», ha asegurado.