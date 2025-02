La Diputación critica que las propuestas de EH Bildu y PP para la reforma fiscal tengan «un impacto negativo en los fondos públicos»

Ander Balanzategi San Sebastián Martes, 25 de febrero 2025, 13:41 Comenta Compartir

Apenas quedan 48 horas para que se termine el plazo de entrega de enmiendas al proyecto de reforma fiscal y el Gobierno foral sigue sin ... cerrar un acuerdo con los grupos de la oposición para que la norma económica salga adelante. Las últimas impresiones de la Diputación de Gipuzkoa no son muy halagüeñas, ya que la diputada general, Eider Mendoza, ha explicado este martes que las enmiendas presentadas por el PP supondrían «un impacto negativo en los fondos públicos de 380 millones», mientras las de EH Bildu -según afirma Mendoza- ascienden a 160, aunque estas no son enmiendas formales, porque la coalición abertzale todavía no las ha presentado. Pendiente de estudio están las propuestas de Elkarrekin Podemos, que también podría ser muleta para aprobar la reforma fiscal.

Tanto el Gobierno foral guipuzcoano como el alavés están en minoría y requieren de un partido de la oposición que apoye la reforma en los dos territorios. No así en Bizkaia, donde jeltzales y socialistas cuentan con la mayoría, pero todo hace indicar que si no hay norma económica en todos los territorios históricos no lo habrá en ninguno para evitar una desarmonización. En las últimas semanas el PP parece haber quedado descartado tras el rechazo del PSE, y tanto Elkarrekin Podemos como EH Bildu parecen haber entrado en todas las quinielas para dar luz verde al proyecto. En todo caso, ninguna de las dos formaciones se ha mostrado especialmente proclive al acuerdo y han pedido cambios profundos al proyecto de PNV y PSE. Noticia relacionada EH Bildu exige que la reforma fiscal garantice la «suficiencia financiera» para los ayuntamientos Mendoza ha vuelto ha reiterar este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno su «disposición total para el acuerdo y responsabilidad compartida» para dar pasos hacia el entendimiento«. Una postura que el PNV mantiene invariable, sin plantear vetos ni líneas rojas y sin decantarse hacia ningún partido dejando la puerta abierta a todos. Ha recordado que la »negociación solo acaba de comenzar« y que todavía deberán dar muchos pasos llegar a un pacto». Muestra de ello ya fue la prórroga que pidieron las Juntas Generales de los tres territorios históricos la semana pasada para alargar la fecha límite de entrega de enmiendas y ganar tiempo en las conversaciones. La diputada general ha asegurado que han recibido las propuestas concretas de Elkarrekin Podemos y del PP, no así las de EH Bildu. «Conocemos sus ideas principales pero no tenemos ninguna propuesta concreta. Cuando lleguen también las analizaremos en detalle», ha explicado. En todo caso, ya ha mostrado su poca sintonía ante las ofertas de modificación de reforma que tiene sobre la mesa, criticando que tanto las propuestas de los populares como las de la izquierda independentista suponen «un impacto negativo a los fondos públicos». La de los primeros un total de 380 millones, mientras la de los segundos 160 millones. Negociación «compleja» A pesar de mostrarse voluntariosa hacia un posible pacto, Mendoza ha admitido que la negociación será «compleja». Y ha querido destacar que «la fiscalidad tiene un doble objetivo: incidir en los desafíos locales y económicos, por un lado, y conseguir recursos para mantener la fortaleza de los servicios públicos. Tenemos que buscar el equilibrio en torno a esas dos visiones y vamos a intentar hacerlo». Además, ha defendido que «las medidas que hemos planteado en la norma foral afectan direcatamente al binestar de la ciudadanía y al futuro de nuestras pymes».

