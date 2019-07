Los críticos de EA amenazan con acudir a la justicia si no reciben el censo Los críticos de EA han comparecido este martes en San Sebastián. / Arizmendi Los coordinadores de Gipuzkoa, Álava y Navarra han denunciado la «opacidad» del partido en el proceso de elección del nuevo secretario general EL DIARIO VASCO Martes, 16 julio 2019, 13:49

Los coordinadores de EA en Gipuzkoa, Álava y Navarra, Mikel Goenaga, Iratxe López de Aberasturi y Miren Aranoa, respectivamente, han advertido este martes de que acudirán a la justicia ordinaria si la dirección del partido les sigue denegando el acceso a los datos de afiliación del partido.

Los tres máximos responsables de EA en estas tres provincias, cabezas visibles del sector crítico con la dirección, han ofrecido una rueda de prensa en la sede de San Sebastián en la que han denunciado la «opacidad» del partido en el proceso de elección del nuevo secretario general, abierto tras la dimisión el pasado mes del exlíder de la formación nacionalista, Pello Urizar.

Los críticos han vinculado dicha dimisión con la crisis interna que vive EA desde su último congreso, ya que han revelado que remitieron un escrito a Urizar cuatro días antes de su dimisión en el que le advertían de que presentarían una demanda contra él si en el plazo de una semana no les permitía acceder al censo de afiliados.

Una de las cuestiones que los críticos quieren comprobar en dicho censo es la situación de los inscritos en el partido que figuran como exentos del pago de las cuotas -los estatutos liberan de esta obligación si no se llega a determinada renta-, ya que sospechan que militantes que no tendrían derecho a esta situación y que no pagan porque no participan de la vida del partido se consideren exentos y puedan ser movilizados para elegir compromisarios y decantar los procesos internos del partido.

Al no recibir los datos los críticos acudieron a la Comisión de Garantías de EA, que, según han explicado los coordinadores, emitió una «resolución firme» en la que indicaba que todos los miembros de la Ejecutiva Nacional -a la que pertenecen los tres- tienen derecho a acceder a los listados de afiliación y «al seguimiento de todos los procesos e incidencias relacionados con estos listados».

Posteriormente la Comisión de Garantías decidió también, en otra resolución posterior, suspender el proceso de primarias mientras no se ejecutara su decisión del 11 de marzo de facilitar el acceso a la base de datos a todos los miembros de la Ejecutiva Nacional y revisar la situación de los exentos.

El último capítulo de esta crisis tuvo lugar el lunes, cuando la Ejecutiva Nacional decidió abrir un expediente a al menos dos miembros de la Comisión de Garantías, a instancias de uno de sus integrantes, por «la manera irregular de la toma de decisiones».

«En este momento nos encontramos con una situación muy clara: no tenemos reglamento de primarias en vigor, porque se encuentra suspendido. Esta suspensión llegó antes de la Asamblea Nacional y por tanto el plazo de dos meses que se establece para la convocatoria de las primarias ni siquiera ha comenzado», han explicado los coordinadores de Gipuzkoa, Álava y Navarra.

La dirección de EA, sin embargo, considera que el reglamento de primarias «sigue en vigor», por lo que ya están corriendo los plazos para elegir al secretario general que sustituirá a Urizar.

Goenaga ha explicado que han agotado todos los procedimientos internos para solicitar los datos de afiliación y de exentos y, tras no lograr ningún resultado, han optado por hacerlo público y mantienen el planteamiento de recurrir a la justicia.

Este sector, que perdió por 14 votos el último congreso, aboga por «fortalecer» EA dentro de EH Bildu y evitar que se diluya, aunque expresa su «máximo compromiso» con el proyecto de la coalición formada por EA, EH Bildu, Aralar y Alternatiba.