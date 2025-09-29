Covite ve los homenajes a 'Txiki' y Otaegi «una falta de respeto a sus víctimas»

Un día después de los homenajes a 'Txiki' y Otaegi, Covite salió ayer al paso para denunciar lo que considera una «falta de respeto a ... sus víctimas». Tanto Sortu como los jóvenes disidentes de la izquierda abertzale, agrupados en torno a GKS, reivindicaron la figura de los exmilitantes de ETA fusilados por el franquismo hace medio siglo.

La asociación que preside Consuelo Ordóñez recordó que 'Txiki' y Otaegi pertenecieron a una banda que cometió «delitos de sangre». En un mensaje en sus redes sociales, apuntó que ambos «fueron injustamente ejecutados», pero rechazó que merecieran un reconocimiento. «Tampoco merecerían un homenaje público víctimas de ETA como Melitón Manzanas o Carrero Blanco, que antes de ser asesinados fueron victimarios de la dictadura franquista».

Covite lamentó que «por desgracia, múltiples representantes públicos y hasta instituciones como el Ayuntamiento de Zarautz han homenajeado» a 'Txiki' y Otaegi. «Esos homenajes son una falta de respeto a sus víctimas, a sus familias y a la verdad histórica: ni 'Txiki', ni Otaegi, ni los tres miembros del FRAP fueron luchadores por la libertad, ni héroes, ni mártires, sino personas que formaron parte de organizaciones terroristas y que cometieron delitos de sangre», añadió.

La asociación critica el argumento de EH Bildu de que éstos «simbolizan a miles de ciudadanos vascos oprimidos y la libertad» del pueblo vasco. «Simbolizan lo que fueron: integrantes de una organización terrorista con delitos de sangre que fueron injustamente ejecutados por el régimen franquista. Pero no son héroes ni mártires ni merecen ningún homenaje público», reiteró.