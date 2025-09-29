Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Homenaje de Sortu a 'Txiki' y Otaegi el sábado en Pamplona por el 'Gudari Eguna'. DV

Covite ve los homenajes a 'Txiki' y Otaegi «una falta de respeto a sus víctimas»

Considera que ambos fueron «injustamente ejecutados» pero recuerda que integraron «una organización terrorista con delitos de sangre»

Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:49

Un día después de los homenajes a 'Txiki' y Otaegi, Covite salió ayer al paso para denunciar lo que considera una «falta de respeto a ... sus víctimas». Tanto Sortu como los jóvenes disidentes de la izquierda abertzale, agrupados en torno a GKS, reivindicaron la figura de los exmilitantes de ETA fusilados por el franquismo hace medio siglo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

