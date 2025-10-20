Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jesús María Pedrosa fue asesinado en Durango el 4 de junio de 2000.

Cinco exdirigentes de ETA niegan su participación en el asesinato de Pedrosa en Durango

De Gracia Arregi, Oiarzabal, 'Mikel Antza'; Goikoetexea y Sagarzazu no han querido declarar y se han limitado a decir que no tienen nada que ver con los hechos

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:50

Cinco exdirigentes de ETA, Ignacio de Gracia Arregi, 'Iñaki de Rentería'; Asier Oiarzabal, 'Baltza'; Mikel Albisu, 'Mikel Antza'; Vicente Goikoetexea, 'Willy'; y Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo', ... han negado este lunes en la Audiencia Nacional su presunta responsabilidad en el asesinato Jesús María Pedrosa, concejal de PP en el Ayuntamiento de Durango, asesinado el 4 de junio del 2000, y en la política de «expulsiones forzadas» en Euskadi. Han comparecido por videoconferencia ante el juez Francisco de Jorge y ninguno de los cinco ha querido declarar y se han limitado a decir que no tienen nada que ver con los hechos que se les imputan, según informaron fuentes jurídicas.

