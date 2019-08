Chivite pide confianza ante un «gobierno sin mayoría y que genera recelos en parte de la sociedad» Primera sesión del debate de investidura de la candidata del PSN a la Presidencia del Gobierno de Navarra / EP La candidata socialista ha defendido el acuerdo con Geroa Bai, Podemos e I-E y ha emplazado a los 50 parlamentarios a «favorecer la gobernabilidad» AGENCIAS Jueves, 1 agosto 2019, 14:07

La candidata socialista a la Presidencia de Navarra, María Chivite, ha afirmado que es «plenamente consciente» de que el Ejecutivo que aspira a presidir «será un Gobierno sin mayoría absoluta, y que genera recelos en cierta parte de la sociedad», por lo que ha pedido «confianza».

Chivite, en el debate de investidura que ha arrancado este jueves en el Legislativo, ha reconocido en la parte final de su intervención que «es verdad que la confianza hay que ganársela, no es un acto de fe» y por ello ha asegurado que ofrece «diálogo a la Cámara, a los agentes sociales y económicos, a las entidades y organizaciones sociales, a todos los actores que contribuyen desde su actividad a construir Navarra, a dotar de valor a Navarra».

La candidata socialista ha asegurado que «en manos de todas y todos está situar a nuestra comunidad a la vanguardia de la innovación, del empleo de calidad y seguro, de unos servicios públicos fuertes que garanticen la equidad y de una igualdad que suponga atajar las brechas que amenazan derechos y oportunidades, porque sin duda todos estos retos son compartidos».

María Chivite ha afirmado que el Gobierno que quiere presidir «será desde la humildad, pero también desde la fortaleza de las convicciones, un gobierno no solo para toda la ciudadanía, será un gobierno de toda la ciudadanía».

La candidata socialista ha hecho «un llamamiento» a los parlamentarios a sus señorías a que voten un programa, un acuerdo, porque sí, las personas que conforman los gobiernos son muy importantes, qué duda cabe, pero son las instituciones las que permanecen en el tiempo y están por encima de quienes en un momento determinado las dirigen«.

Chivite ha dicho que, «por eso, con esa mirada respetuosa a lo que significa asumir el honor y la responsabilidad de liderar un gobierno, lo hago desde la serenidad y la humildad, agradeciendo a quienes han querido y querrán venir a este proyecto, el paso que dan, y reconociendo de antemano que no lo haremos todo bien, claro que no, somos personas, no somos perfectas, pero pondremos todo nuestro empeño en hacerlo lo mejor posible, y prometemos trabajo, compromiso y dedicación, diálogo y templanza, audacia y valentía, rigor y autoexigencia».

La candidata ha añadido que «lo haremos para que Navarra reciba un impulso en su desarrollo, en igualdad y en el reconocimiento de su pluralidad, con respeto siempre y lealtad institucional, colaborando y no confrontando, tejiendo redes y no abriendo brechas». «Tenemos un gran reto, pero también un gran programa. Espero que así lo entiendan sus señorías y que favorezcan la gobernabilidad», ha afirmado.

María Chivite ha pedido que «las instituciones se pongan en marcha a pleno rendimiento porque los retos están ahí y sus tiempos rara vez son los de la política, los retos no pueden esperar y los problemas de la gente, tampoco». «Diálogo y acuerdo para mejorar; diálogo y acuerdo para convivir», ha planteado.

Tras el discurso de investidura de la candidata del PSN, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, ha anunciado un receso en el Pleno hasta las 15 horas. Entonces, intervendrá un representante de cada Grupo Parlamentario, siguiendo el criterio de mayor a menor representatividad y por un espacio de tiempo de 30 minutos. Cabe recordar que el Parlamento navarro conformado el pasado 19 de junio cuenta con 6 grupos: Navarra Suma (20 escaños), PSN (11), Geroa Bai (9), Eh Bildu (7), Podemos (2) e I-E (1).

La candidata propuesta podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite. Si responde individualmente a uno de los intervinientes, éste tendrá derecho de réplica, del mismo modo que si la respuesta de la candidata la realiza de forma global a los representantes de los grupos parlamentarios, en cuyo caso éstos también tendrán derecho de réplica. En ambos casos, la duración del turno de réplica será de 10 minutos.

La primera votación, secreta por papeletas, se llevará a efecto este jueves a las 20:30 horas. En ella la candidata debería lograr mayoría absoluta de los miembros del Parlamento, cuestión que parece poco probable. De no conseguirla, se procederá a una segunda votación, veinticuatro horas después de la anterior (viernes, 20:30), y la confianza se entenderá otorgada si obtiene la mayoría simple de los miembros de la Cámara. Esa jornada no habrá turnos de palabra, se irá directamente a votar.

Según el acuerdo de Gobierno pactado entre el PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E, Chivite obtendrá el voto favorable de los 23 parlamentarios de estas formaciones, el rechazo de los 20 con los que cuenta Navarra Suma, y la abstención de los 7 representantes de EH Bildu.