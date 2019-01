Feijóo reivindica la centralidad, la moderación y un PP que no cree en «fundamentalismos» 01:46 El expresidente del gobierno Mariano Rajoy y el presidente del PP Pablo Casado, en la inauguración de la convención del Partido Popular. / Efe Rajoy reaparece en la convención de los populares acompañado por la nueva guardia del partido y rechaza el «sectarismo» y a los «doctrinarios» NURIA VEGA Madrid Viernes, 18 enero 2019, 19:39

Era la suya una de las intervenciones más esperadas y Alberto Núñez Feijóo ha hilado un discurso para reivindicar la moderación en política y el espacio que han ocupado tradicionalmente los populares en el centro derecha. Ante la plana mayor del partido, reunido para celebrar su convención programática en la Feria de Madrid, ha defendido un PP que no cree en «fundamentalismos» sobre la unidad de España, que no «vocifera» ni se muestra «ansioso». «Ningún partido nos va a dar ninguna lección de centralidad ni de coherencia ni de moderación ni de firmeza. Ni de firmeza -ha insistido- ni de moderación ni de centralidad».

Esos son los valores que para muchos cargos del PP representa el presidente de Galicia en un momento en el que el partido ha dado un giro conservador tras la llegada de Pablo Casado. En los últimos días, Núñez Feijóo no sólo ha insistido en lo relevante de no «perder base ideológica», también ha sido el primer dirigente de peso en desmarcarse de la línea oficial y definir a Vox como «la ultraderecha de verdad».

Esta tarde en la convención ha querido, en este sentido, volver a marcar distancias con los de Santiago Abascal, aun sin citarlo, y también con Ciudadanos, los dos adversarios directos del PP. «La claridad no es una veleta interesada ni la dureza intransigente, la claridad es la firmeza en los principios y decimos que no cuando tenemos que decir que no y decimos que sí cuando tenemos que decir que sí», ha ensalzado horas después de advertir en la Cope que caben los pactos con otras fuerzas siempre que los populares mantengan sus valores.

El dirigente gallego ha sido el encargado de coordinar esta convención con la que Casado aspira a relanzar el PP a la batalla electoral de los comicios autonómicos y municipales de mayo. Unos en el partido hablan del momento del «rearme ideológico»; otros, de actualización de las ideas. Núñez Feijóo de «reafirmar» el partido y sentir «orgullo» de pertenecer a la organización. «No estamos aquí para reinventar el PP», ha zanjado.

La reaparición

El primer aplauso del cónclave se lo ha llevado, en todo caso, Mariano Rajoy. El partido, en pie, ha ovacionado al exjefe del Ejecutivo, que ha intervenido en el primer coloquio de la convención junto a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Seis meses después de dar el relevo en el PP, ha coincidido con Feijóo en su reivindicación de los valores del partido y la moderación. «Conviene tener claridad en los principios, saber claramente lo que defendemos, la unidad de España, la Constitución, lo tenemos muy claro. Pero luego hay que estar en la realidad y no es bueno el sectarismo y no son buenos los doctrinarios en ninguna faceta de la vida y en política tampoco», ha defendido.

Desde las primeras filas del plenario, sigue el debate Soraya Sáenz de Santamaría. No ha entrado en la reunión junto al expresidente, que ha accedido a la sala acompañado por la actual cúpula del PP. Una llegada con la que los populares han estrenado nueva versión del himno. Más épica.