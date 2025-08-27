Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Donostiarras rindiendo homenaje el Día de la Memoria Histórica en una foto del año pasado Aura Erro

El Ayuntamiento donostiarra rendirá homenaje a las víctimas del franquismo

El Departamento de Derechos Humanos ha programado, del 6 de septiembre al 4 de octubre, conferencias, visitas teatralizadas y una ofrenda floral para conmemorar el Día de la Memoria Histórica y a las víctimas del franquismo

Borja Alonso

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:15

El Ayuntamiento de San Sebastián ha programado, del 6 de septiembre al 4 de octubre, conferencias, visitas teatralizadas y una ofrenda floral para honrar la ... memoria de las víctimas del franquismo y conmemorar el Día de la Memoria Histórica. En un comunicado, el Consistorio ha explicado que «el objetivo es dar a conocer lo ocurrido en la ciudad durante la sublevación militar franquista y rendir homenaje a quienes sufrieron sus consecuencias».

