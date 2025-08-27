El Ayuntamiento donostiarra rendirá homenaje a las víctimas del franquismo

El Ayuntamiento de San Sebastián ha programado, del 6 de septiembre al 4 de octubre, conferencias, visitas teatralizadas y una ofrenda floral para honrar la ... memoria de las víctimas del franquismo y conmemorar el Día de la Memoria Histórica. En un comunicado, el Consistorio ha explicado que «el objetivo es dar a conocer lo ocurrido en la ciudad durante la sublevación militar franquista y rendir homenaje a quienes sufrieron sus consecuencias».

El primer acto de la programación se celebrará el miércoles 10 de septiembre a las 19.00 horas en el Museo San Telmo con la investigadora Ione Zuloaga Muxika que ofrecerá una charla sobre la participación de las mujeres durante la Segunda República, su papel como milicianas y corresponsales en la guerra, y los episodios de represión sexual, cárcel, tortura y sanciones económicas que padecieron.

Paralelamente, los sábados 6, 13 y 27 de septiembre y el 4 de octubre, se ofrecerán las visitas teatralizadas 'Oroimenaren bidea« / «Camino de la memoria» en dos pases, a las 12.00 y a las 18.00 horas. La visita guiada por una actriz y un actor recorrerá los escenarios que vivieron los donostiarras desde el 18 de julio de 1936 hasta la caída de la ciudad en manos franquistas. El punto de encuentro será el quiosco de la plaza Easo, la actividad durará 1 hora y 30 minutos y tiene un aforo máximo de 20 personas por sesión.

Finalmente, el sábado 13 de septiembre a las 11.00 horas, se llevará a cabo la ofrenda floral anual ante la escultura Dual, acto central del Día de la Memoria Histórica. Autoridades y ciudadanía rendirán homenaje a las víctimas del franquismo en un acto solemne que cierra el programa de conmemoración.