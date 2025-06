La Audiencia apuntala la instrucción de la dana: confirma la imputación del número 2 de Emergencias

La investigación de la dana afronta un momento crucial con las deliberaciones de la Audiencia acerca de los recursos que se han ido presentando contra ... las resoluciones de la instructora. Uno de ellos afectaba directamente a la condición de imputado del que fuera número 2 de la Conselleria de Emergencias, el secretario autonómico Emilio Argüeso.

El ex alto cargo, hoy ya fuera del Gobierno valenciano, recurrió su imputación porque la jueza no argumentaba qué actuación del secretario autonómico podía ser sospechosa. La Fiscalía respaldó la tesis de Argüeso y subrayó que no se puede imputar por la posición que alguien ocupe en el organigrama de una Administración sino que hay que analizar la conducta concreta que se ha desplegado sobre los hechos. Mientras, la defensa y la magistrada han mantenido una tensa relación a través de escritos y autos. La decisión de la Sala, que hasta la fecha había ratificado el criterio de la jueza, por ejemplo en su decisión de mantener a Pilar Bernabé como testigo, resultaba de enorme interés para el futuro de las pesquisas.

La deliberación se fijó para hace dos semanas después de que el juzgado corrigiera su error inicial de no aportar toda la parte del expediente necesario para resolver la petición de Argüeso. En la decisión han participado todos los miembros de la sección Segunda, como ya ocurriera en los primeros autos, lo que evidencia la importancia del asunto. El tribunal ha decidido mantener la imputación del alto cargo de la Generalitat, lo que apuntala la instrucción que hasta la fecha ha impulsado la titutar de Instrucción 3 de Catarroja.

La Audiencia comienza su auto con una precisión. Aclara que la imputación del ex alto cargo se produjo en un momento de la investigación inicial, una fase en la que «el umbral de suficiencia probatoria», es decir, los indicios que se requieren son menores. A medida que el proceso avanza, este material mínimo se incrementa. LA decisión de tribunal se produce sobre una decisión que se adopta en un momento embrionario de las pesquisas.

Argüeso era el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). Y desde esa posición tenía toda una serie de competencias en la gestión del dispositivo por lo que no se puede considerar «irrazonable ni arbitraria» la citación como investigado de Argüeso. Aunque es posición de garante no puede considerarse «como una foto fija» sino una condición que puede variar con el avance de la instrucción, según informa Las Provincias.

La Audiencia recuerda, una vez más, el foco de la investigación. Se trata de «si es posible establecer respecto de cada resultado que se pretenda atribuir (las muertes y lesiones) que la ejecución de la conducta (cuya omisión se atribuye) habría interrumpido el nexo causal y que, de ese modo, este no se habría producido». La omisión en este supuesto fue la falta de medidas para proteger a la población. La jueza mantiene que el mensaje masivo del Es Alert la fatídica jornada de la dana se produjo tarde y, además, con un contenido erróneo