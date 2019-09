Alonso replica a Álvarez de Toledo con la Constitución en la mano El presidente del PP vasco recuerda que los derechos históricos están amparados por la Carta Magna y confía en que Casado zanje la polémica con un respaldo «explícito» a la dirección territorial NURIA VEGA Madrid Viernes, 13 septiembre 2019, 11:35

No es una batalla que gane en el siglo XXI el nacionalismo vasco. La Constitución ampara en su disposición adicional primera «los derechos históricos de los territorios forales». Y a esa textualidad se aferra el PP de Euskadi, que hoy inaugura una convención para marcar su «perfil propio», tras la polémica con la portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

En una entrevista en Es Radio la dirigente del PP dejó ayer claras sus discrepancias con el proyecto político que plantea el partido en el País Vasco: «Si el perfil consiste en decir que la legitimidad de nuestro ordenamiento constitucional tiene zonas reservadas que se remiten a derechos históricos previos y no a la propia Constitución y a la soberanía común, me parecería un grave error». No sólo eso, también señaló las equivocaciones que, a su juicio, cometió la organización en este territorio. «Se apartaron de esa consigna de que lo moral es lo eficaz -censuró- y se creyó que acercándose a posiciones más tibias, más de contemporización con el marco del nacionalismo, se podía obtener un mejor resultado. Ya se ha demostrado que esa posición ha fracasado».

En el PP vasco ayer la indignación, tal y como reconocían dirigentes del partido en privado, era «tremenda», aunque dicen haber recibido el apoyo de cargos de otros lugares de España. «Hay mucha gente que se ha sentido dolida», ha reconocido esta mañana Alonso en Radio Euskadi, donde ha destacado la valentía y tenacidad de los suyos y ha rechazado las acusaciones de tibieza.

El líder de los populares en este territorio insiste en que su propuesta es «ortodoxa» según lo que siempre ha defendido la formación, incluso a nivel nacional, y asegura que este jueves estuvo en contacto con Pablo Casado, de quien recibió, según sus palabras, un mensaje de ánimo. Ahora, confía en que el presidente haga «explícito» el sábado su respaldo a la organización en la clausura de la convención que celebran los populares en Euskadi estos dos días. «La película -ha subrayado- no ha terminado».

Las aristas del centralismo

No es la primera vez que en el PP de Casado se generan tensiones entre la visión centralista de la dirección nacional y las necesidades del partido en los territorios. Fuentes populares han advertido en las últimas semanas de que, especialmente allí donde existe el nacionalismo y conviven diferentes identidades, los rasgos regionalistas son aún más importantes para conectar con la ciudadanía y agrandar el proyecto.

El aviso se lanzó por la España Suma que Casado busca promocionar como plataforma de una alianza en la derecha. Una oferta a Ciudadanos en la que no se descarta a Vox. Junto a esta marca, la dirección nacional registró en la Oficina Española de Patentes todas las derivadas autonómicas. El primero en rechazar Galicia Suma fue Alberto Núñez Feijóo.

Cada comunidad, decía esta mañana Alonso, «tiene sus cosas». Y el PP de Galicia, ponía como ejemplo, también es «muy gallego». Y en el País Vasco, añadía, se necesita una apuesta por la convivencia. A su juicio, el partido allí tiene su personalidad «diferenciada» y cree que puede responder a una mayoría «moderada».

Desde Génova, apenas ha habido un posicionamiento sobre las palabras de Álvarez de Toledo. «Hablar del PP vasco es hablar del PP de toda España. La dirección nacional y el PP vasco han estado coordinados y en contacto continuo para preparar la convención de este fin de semana, en la que estará la dirección y que será clausurada por Casado». Este fue el mensaje que transmitieron. El mismo, en realidad, que repiten desde que Alonso avanzó su intención de marcar «perfil propio» en el cónclave que comienza hoy. En representación de la cúpula, será la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, quien acuda al acto.