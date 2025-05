Un aviso inflamable

Comenta Compartir

La vuelta de la tensión entre el PNV y el PSE marca el debate vasco y lo hace con fuertes decibelios. En esta ocasión con ... un tema sensible como es el de la inmigración, que amenaza con abrir la caja de Pandora y toca una tecla inflamable. El auge reaccionario en el mundo está alterando toda la agenda política, por activa y por pasiva. Ese marco de involución ideológica influye a todos. El lehendakari Pradales ha dicho que le gustaría debatir qué inmigración buscamos y cuál recibimos. El discurso revela una inquietud de fondo. Y la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, ha criticado estas declaraciones porque no tienen en cuenta que Euskadi también necesita emigrantes de baja cualificación para los trabajos que no quieren los autóctonos. Puede que la sangre no llegue al río pero se atisba un conflicto ideológico a la vista. El PNV ha lanzado un aviso a navegantes al advertir que considera los reproches de Garmendia como un mensaje de Sánchez.

El 'cuidado' del PNV es trilita pura para La Moncloa, que no puede poner en peligro su relación con los jeltzales, y menos cuando la mayoría de investidura tiene serias fugas. El PNV empieza a endurecer su discurso y a marcar su perfil con más nitidez. Sabe que en su electorado el tema escuece. Pedir «una emigraciónn ordenada y regular» es legítimo, pero la gestión 'selectiva' de esta acogida puede ser muy resbaladiza. El señuelo de la emigración es un síntoma de que el PNV quiere jugar en un terreno diferente al de la izquierda. La derecha dura juega a la simplificación y la inmigración es un chivo expiatorio. La polémica que no parecía que algún día llegaría a Euskadi ya ha alcanzado nuestras costas. La aparición de Aliança Catalana es un factor que desestabiliza la política catalana y quien sabe si, al final, este asunto puede llegar de rebote. «Tomamos nota», advierte el EBB. Más allá del fondo, sorprende el tono de la advertencia. Porque si el desacuerdo político se desliza por la pendiente 'perdonavidas' vamos al abismo.

