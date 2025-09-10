Aintzane Ezenarro, nueva responsable de contenidos históricos de EITB

Jorge Sainz San Sebastián Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:36 | Actualizado 14:49h. Comenta Compartir

Aintzane Ezenarro ha sido nombrada nueva responsable del departamento de Documentos y Contenidos Históricos de EITB, según un documento público de la radiotelevisión pública vasca al que ha tenido acceso este periódico que recoge varios cambios en el ente. Ezenarro vuelve así al ámbito de la comunicación y el periodismo tras una larga trayectoria política que le llevo hasta ser directora del instituto vasco de la Memoria, Gogora, hasta el pasado año, tras un periplo de nueve años. En su día fue parlamentaria vasca de Aralar y de ahí dio el salto al Gobierno Vasco de la mano del entonces lehendakari Iñigo Urkullu como asesora del Departamento de Educación en materia de educación para la paz, entre 2013-2015.

Nacida en Getaria en 1971 y periodista de formación, Ezenarro había trabajado como periodista principalmente en la revista del movimiento por la paz, el acuerdo y el diálogo Elkarri, de la mano de Jonán Fernández, y en alguna productora televisiva, antes de dar el salto a la política en Aralar, partido de izquierda abertzale ya disuelto.

Se convirtió pronto en uno de los referentes de esta formación y fue su portavoz en el Parlamento Vasco entre 2005 y 2012, periodo en el que se culminó el final de la violencia de ETA. Ezenarro fue una de las voces de Aralar que se cuestionó el empleo de la lucha armada, postura que también defendía la formación liderada por su mentor, Patxi Zabaleta, pero tras la llegada de la paz chocó con la dirección de su partido cuando Aralar decidió unirse a la antigua Batasuna en lo que fue el embrión de la actual EH Bildu, proyecto del que se desmarcó.

Ezenarro es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la EHU, y en Ciencias Políticas y Sociología, también en la universidad pública vasca. En su periplo en Gogora abordó tanto la labor en favor de las víctimas de ETA como la de los afectados por la violencia policial y los familiares de desaparecidos en Euskadi durante el franquismo y la dictadura.