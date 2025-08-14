Los mejores planes para disfrutar del fin de semana

Gipuzkoa encara otro fin de semana de festividades y actividades cargados de música y ambiente. La Semana Grande donostiarra pondrá punto y final a sus ... fiestas este sábado, pero todavía quedan muchas actividades por delante. Además, el Domingo, Gipuzkoa también presenta una agenda muy variada, para todos aquellos que se hayan quedado con ganas de más.

1 Fiesta Últimos días de la Semana Grande donostiarra

La Semana Grande pondrá punto y final este sábado, pero la ciudad seguirá vibrando durante los días restantes. Aún queda tiempo para disfrutar de los últimos fuegos artificiales, los conciertos en sagues o las actividades en los barrios, que se vuelcan con música, gastronomía y ambiente festivo como cabezudos y gigantes todos los días, sin olvidarnos del toro de fuego que iluminará las noches oscuras.

El jueves 14 arranca con el tradicional mercado de productos agrícolas en la calle Loiola a media mañana, y para los más pequeños, la feria infantil en la plaza Gipuzkoa. Además, para los hambrientos, el Zurriola Street Food, colocado detrás del Kursaal, dispondrá de una zona llena de food trucks para disfrutar de la mejor gastronomía durante todo el día. Por la tarde, a las 18.30 horas, la Txaranga Deiadar animará las calles del barrio de Amara. Seguido, a las 20.00 horas, los amantes de la jota tendrán su ansiado momento en la plaza de la Constitución con Acordes Navarros. Cuando caiga la noche, hacia las 23.30 horas habrá más música y ambiente festivo con la charanga Pasai por la Parte Vieja. Y, para los que quieran música en directo, Sexy Zebras actuará en sagües a partir de las 23.45 horas.

El viernes 15, los donostiarras podrán disfrutar a partir de las 11.30 horas de la Comparsa de Gigantes de la ciudad con el grupo Euskal Herriko Casteller y Castellers de Lleida. En esta actuación conjunta, los majestuosos gigantes desfilarán por las calles, mientras que las torres humanas sorprenderán al público con su fuerza, equilibrio y tradición. Será una oportunidad especial para vivir de cerca la riqueza del folclore vasco y catalán, en un ambiente festivo y familiar que promete emocionar a todos los asistentes. Además, el hipódromo de Lasarte acogerá por la tarde la renombrada Copa de Oro San Sebastián. Esta competición es el gran premio más importante del verano y uno de los más importantes del césped español. Desde la edición de 1976,​ la carrera se disputa anualmente el día 15 de agosto en el Hipódromo Municipal de San Sebastián. Una vez llegue la noche, Verdini Dantza Taldea pondrá en pie a todos aquellos que acudan a la plaza de la Constitución. Los miembros de Verdini Dantza Taldea no son simplemente bailarines, son verdaderos artistas apasionados por la danza que hacen sentir escalofríos en el cuerpo y ayudan a liberar esos nudos que a veces enfrían los corazones. Este año hacen su 31 aniversario y su grito es un símbolo poderoso de expresión, progreso y avance para toda la humanidad.

Como despedida de la Semana Grande, el sábado comenzará con Erreka Mari a las 10.30 horas. Este acto se trata de limpiar el río Urumea en canoas. Comenzarán desde el embarcadero de la plaza de las Lavanderas en Loiola. Aunque cueste creerlo las plazas son limitadas y hace falta inscripción online. Seguido empezará el XVII. Concurso Aste Nagusia de Marmitako en la calle Elkano a las 11.00 horas. Justo una hora después habrá un taller de macramé disponible para mayores de 8 años, de la mano de Sare Makrame en el Boulevard de 12.00 a 14.30 horas. Para quienes no puedan asistir en ese horario, habrá otro turno de 17.00 hasta las 19.30 horas. Después, se podrá disfrutar de múltiples actuaciones llenas de música y alegría. A las 20.00 horas el grupo de baile Alurr deslumbrará al público con su característico folclore en la plaza de la Constitución. Media hora después el Dj Artie Escolar animará la plaza de las Enfermeras del Kursaal. A las 23.30 horas, las fiestas estáran llegando a su fín de la mano de la Unión Artesan en la plaza de la Constitución. Pero, para que no sea tan triste, la charanga de Joselontxos pondrá punto y final a la semana grande donostiarra por la Parte Vieja.

2 Astronomía Conoce las lágrimas de estrellas

De la mano del experto Joxe Arregi, la oportunidad de conocer las lágrimas de las estrellas. Desde el parque de Iturrara, en el Parque Natural de Pagoeta, una noche de astronomía, lágrimas de estrellas en directo, han organizado una iniciativa para este próximo sábado, 16 de agosto, a las 22.00 horas. Inicialmente estaba previsto para el 15 de agosto, pero como se han llenado todas las plazas se ofrecerá un segundo día.

Con motivo de las lluvias de estrellas conocidas como lágrimas de estrellas de las Perseidas, cita anual para los amantes de la astronomía, se ha organizado una segunda oportunidad de ver en persona este fenómeno para el 16 de agosto en Iturrara Parketxea. Aprovechando la oportunidad, el experto Joxe Arregi nos ofrecerá un recorrido guiado por el espacio repasando las constelaciones que se revelan.

Precio: adultos 8 euros y niños 6 euros (3-12 años). El registro es imprescindible. La sesión será en euskera. Para participar hay que llamar al 943 83 53 89 o escribir previamente un correo a iturraran@gipuzkoanatura.eus.

3 Historia La oportunidad de descubrir la casa de José Miguel Barandiaran

Además de visitar el museo Ataungo Barandiaran, el próximo 16 de agosto los ciudadanos tendrán la oportunidad de visitar la casa donde vivió José Miguel Barandiaran, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Ataun, la Fundación JM Barandiaran y la Fundación Gipuzkoako Parketxe Sarea. Las visitas serán en euskera, es necesario inscribirse previamente y las plazas son limitadas. Están dirigidas a mayores de 14 años y tienen un precio de 6 euros.

Las visitas guiadas tendrán como punto de partida el museo Barandiaran, situado en el barrio de Ataungo San Gregorio, a las 11:00 de la mañana, donde se explicarán los aspectos más destacados de la vida y obra de José Migel, a través de imágenes y explicaciones del guía. A continuación, realizarán una ruta de 10-15 minutos desde el pueblo hasta la casa de Sara, donde conocerán la casa de Barandiaran y los rincones y objetos de su vida cotidiana. Tras regresar del paseo, la visita concluirá en el museo, completando así una sesión de unas dos horas.

Como es habitual en las actividades organizadas por Barandiaran Etxeak, es necesario inscribirse previamente para participar en la visita. Para ello, puede enviar un correo electrónico a arditurri@gipuzkoanatura.eus o llamar a los siguientes números de teléfono: 943 180 335 y 688 89 50 69. Puede encontrar más información en las vías indicadas y en la página web www.gipuzkoanatura.eus.

4 Deba Cinco intensos días para vivir los San Rokes

Ya está todo preparado en Deba para dar inicio, esta tarde, a las tan esperadas fiestas de San Roke, que prometen a vecinos y visitantes hacer más llevaderas las altas temperaturas previstas.

El tradicional txupinazo lanzado en esta ocasíon por Manolo Pascual será el arranque de cinco días cargados de actividades para el disfrute de toda la ciudadanía, desde los más pequeños hasta los más mayores. El txupinazo se lanzará a las 18.00 horas y a continuación, la banda de música, txistularis, gaiteros de Lizarra, gigantes y cabezudos ambientarán las calles del municipio. La jornada concluirá con la tamborrada y la primera romería en la carpa de la Alameda, de la mano de Mugi Panderoa.

5 Quincena Musical Para los amantes de la música clásica

Este domingo, a las 20.30 horas, tras el fin de fiestas de la Semana Grande, el Museo de San Telmo acogerá la Quincena Musical de San Sebastián. Aquellos amantes de la música clásica, podrán disfrutar de 'La Ritirata Ciclo de Música Antigua', que será interpretada por Josetxu Obregón como violonchelo y dirección artística; Manuela Velasco actriz; Beatriz Olega mezzosoprano; y Alberto Martínez clave y órgano positivo.

Las entradas estarán a un precio único de 16 euros y se podrán adquirir por la web de la propia organización.

6 Teatro Pijama para seis

Pijama para seis es una hilarante comedia de enredos de ritmo frenético, una pieza de pura carpintería teatral y un auténtico metrónomo de las risas. Aprovechando que Mercedes, su mujer, tiene que ir a visitar a su madre, Fernando invita a su amante, Susi, a pasar el fin de semana con él, y también a un amigo suyo, Carlos, para tener una coartada. Todo es perfecto, incluso ha contratado una cocinera, Susana, para que no les falte de nada. Pero las cosas no le salen como él espera y la velada romántica se acaba convirtiendo en una noche muy movidita en la que todos fingen ser lo que no son para evitar ser descubiertos.

Se podrá disfrutar del 13 al 17 agosto a las 20:00 en el Victoria Eugenia Antzokia. Las entradas están por 29 € / 24 € / 20 €. Todas las actuaciones serán en castellano y tendran una duración aproximada de 90 minutos. El autor de la obra es Marc Camoletti. Intérpretes: Gabino Diego, Amaia Vargas, Isabel Gaudí, Sabrina Praga, Jesús Cisneros. Producción: Descalzos Producciones.

