El mundo de la cultura dice adiós a Eusebio Poncela, actor favorito de los directores más transgresores El intérprete ha fallecido por un cáncer este miércoles en su casa de El Escorial

El mundo de la cultura se despide este miércoles del actor Eusebio Poncela, protagonista de películas míticas como 'Arrebato', dos de los filmes más destacados de Almodóvar, 'Matador' y 'La ley del deseo', entre otros papeles. El intérprete ha fallecido por un cáncer este miércoles en su casa de El Escorial a los 79 años. Numerosos compañeros de profesión han compartido sus condolencias en sus perfiles de redes sociales.

Antonio Banderas, con quien Poncela compartió reparto en 'La ley del deseo', ha reflexionado en X sobre lo efímera que resulta la vida tras la muerte en los últimos días también de Verónica Echegui, Manolo de la Calva y José Manuel Gorospe.

Me encuentro en el trailer de maquillaje de la película que estoy rodando en Londres cuando me llega la noticia del fallecimiento de Eusebio Poncela. Tras el de Verónica Echegui, el de Manolo de la Calva, el de José Manuel Gorospe, la muerte viene a recordarnos lo efímero de… pic.twitter.com/dAEoqsYHU7 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 27, 2025

La Academia de Cine ha querido recordar como homenaje en sus redes sociales, tras conocerse la muerte del actor, que fue nominado en los Premios Goya a Mejor Proptagonista por su papel en la Película Intacto.

Fallece el actor Eusebio Poncela a los 79 años. En 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película Intacto. pic.twitter.com/8kg1fiLkr1 — Academia de Cine (@Academiadecine) August 27, 2025

La Unión de Actores y Actrices ha recogido en su página web y redes sociales un mensaje de despedida y obituario:

Eusebio se formó en las tablas del teatro a finales de los años 60, y muy pronto dio el salto al cine convirtiéndose en un intérprete que formaría parte de la memoria colectiva gracias a títulos como Arrebato, La ley del deseo, Werther o Martín (Hache). También tuvo presencia en la televisión, en producciones como Los gozos y las sombras, Curro Jiménez, Isabel o, más recientemente, Matices. Desde la Unión de Actores y Actrices, queremos transmitir nuestro más sincero pésame a familiares y amigos. Descanse en paz.

Desde la Unión de Actores y Actrices lamentamos comunicar el fallecimiento del actor Eusebio Poncela.



Descansa en paz❤️‍🩹 pic.twitter.com/SGQHohiffI — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) August 27, 2025

Desde los Premios Feroz han enviado un abrazo enorme para su familia y amigos y han recordado sus papeles más emblemáticos.

Lamentamos profundamente la pérdida de Eusebio Poncela, protagonista de títulos imprescindibles del audiovisual español como ‘Arrebato’, ‘La ley del deseo’ o ‘Los gozos y las sombras’. Un abrazo enorme para su familia y amigos. pic.twitter.com/zMub2uhvEn — Premios Feroz (@PremiosFeroz) August 27, 2025

Otras grandes citas de la cinematografía española como el Festival de Málaga o el de Gijón han querido expresar su pesar:

Qué pena, despedirnos del gran Eusebio Poncela, protagonista de películas como 'Arrebato', 'Martín (Hache)' o 'La ley del deseo'. En 2004, recibió el Premio Nacional de Cinematografía Nacho Martínez en Xixón, en reconocimiento a su extensa carrera. Una semana dura. DEP. pic.twitter.com/ccWewv3sxy — Gijon International Film Festival | FICX (@Gijonfilmfest) August 27, 2025