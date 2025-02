Los cines pierden público por primera vez en tres años

Pésimas noticias para las salas. Tras tres años consecutivos de crecimiento, los cines españoles experimentaron en 2024 un descenso del 6% hasta los 73 millones ... de espectadores. Todavía no se habían alcanzado los niveles inmediatamente anteriores a la pandemia, cuando los exhibidores gozaban de sus mejores resultados en una década. El cierre de cines y las posteriores restricciones por la pandemia, el boom de las plataformas de streaming y el cambio de hábitos sociales hirieron casi de muerte a un sector que, tras tres ejercicios de lenta recuperación, ahora da un paso atrás.

La Federación de Cines de España (FECE), que agrupa al 80% de los empresarios del sector, ha realizado su tradicional balance anual. El número de locales se mantiene estable, con 752 cines y 3.560 pantallas, pero ese descenso del 6% en el número de entradas vendidas no invita al optimismo. 'Del revés 2' se sitúa como la película más vista el año pasado, mientras 'Padre no hay más que uno 4' lidera el ránking del cine español, que gana 2 puntos respecto a 2023 y registra una cuota del 19%.

Luis Gil, director general de FECE, precisó que entre los motivos de este descenso se encuentra «la dependencia del cine de Estados Unidos, que este último año ha sufrido un retraso en sus producciones debido a la huelga de guionistas». La concentración de la mayoría de títulos con vocación taquillera en un mismo momento tampoco facilita las cosas.

Ampliar Santiago Segura y Juana Acosta en 'Padre no hay más que uno 4', la película española más taquillera de 2024.

Los exhibidores contemplan con preocupación cómo en 2024 no se ejecutó la línea de ayudas del Instituto de Cinematografía (ICAA) dependiente del Ministerio de Cultura, por un importe de 14,5 millones de euros. «En un escenario de retroceso, y siendo uno de los pocos sectores que no ha recuperado los datos prepandemia, esta línea de ayudas es fundamental para garantizar la supervivencia de las salas de cine», claman desde FECE. Por otro lado, el retraso en la aprobación de la nueva Ley del Cine, que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha prometido para este año, es otro motivo de preocupación. «El sector necesita una nueva ley actualizada a los nuevos tiempos, que no sea continuista en sus planteamientos obsoletos y que aúne el consenso de la industria», solicitan las salas. La nueva ley, observan, debería recoger la ventana de exhibición siguiendo el modelo de éxito de la ley francesa, por la que una película tarda un tiempo en llegar a las plataformas desde la salas.