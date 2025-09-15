Comenta Compartir

Es el prototipo de lo que quiere Netflix en sus series de intriga. Aparentemente tramas tremendas, narradas a ritmo casi supersónico, que sean muy reconocibles ... de la actualidad, pero que se vayan desinflando rápidamente para que al final todo gire en torno a cómo enriquecerse ilegalmente. Este ejemplo palmario lo tenemos en 'Rehén', que bate récords de visionados en la plataforma. Y sí, es muy entretenida, pero… figúrense: el marido de la primera ministra británica, miembro de Médicos Sin Fronteras en una misión en la Guayana francesa, es secuestrado a la vez que la presidenta francesa visita Londres y se reúne con su homóloga británica en Downing Street. Además, Inglaterra tiene un desabastecimiento de medicinas que Francia podría solucionar, pero no quiere. Una crisis diplomática en toda regla, la tormenta perfecta. Y todo ello en el primer episodio de los cinco de que consta. Y si la premier británica sufre un chantaje por el secuestro de su esposo, su homóloga francesa tiene también su chantaje. Pero, tratándose de una francesa (¡atención, tópico a la vista!), es un lío de cama.

Insisto, ustedes no se van a aburrir, pero en el fondo a Netflix se le ve el rabo. Los personajes son de una pieza, sin complejidades psicológicas, y muy predecibles. Aquí son dos mujeres políticas frente a frente, lo que podría parecer novedoso, pero que en el fondo es muy convencional, actuando como hombres, y con la francesa sin abandonar Londres, sucumbiendo al sexo, por lo que al final será castigada por este desliz, y con la británica teniendo que demostrar que es esposa, madre y líder política a la vez. 'Rehén' fabula sobre el coste personal que puede acarrear llegar a ser líder político. Pero al final ni crisis francobritánica ni leches. Todo por la pasta.

Temas

Francia

Netflix