Carta de los adolescentes quejándose del campamento. E. C.

Cuerpos, identidades y caraduras

En diagonal ·

Quizá los hijos no pertenezcan a los padres, como dijo Celaá, pero debería interesarles si en el antro al que los despachan no creen en la división por género o en la redondez de la Tierra

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:19

El Correo ha contado lo que pasó en un campamento vasco este verano. Adolescentes de entre 13 y 15 años compartieron habitación y duchas mixtas. ... Además, los monitores se duchaban con ellos. Leo en el periódico una explicación alucinógena: «Como igual hay gente trans, para que no se sientan categorizados por chicas o chicos». Tócate. Y dicen 'categorizades'. Asimismo, han explicado a los padres, que recibieron cartas de hijas horrorizadas, que no creen «en la división por género», sino en «una educación feminista e igualitaria que no deja fuera cuerpos e identidades». ¿Educación feminista?

