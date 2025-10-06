Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Empresas esmeralda' para un trabajo decente

Juan Manuel Sinde

Presidente de Arizmendiarrieta Kristau Fundazioa y socio colaborador de Laboral Kutxa

Lunes, 6 de octubre 2025, 06:32

Mañana se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, concepto que lanzó en 1999 la Organización Internacional del Trabajo y se refiere a una ... actividad que sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer: un trabajo libremente elegido, que asocie a los trabajadores al desarrollo de su comunidad; que haga que sean respetados, evitando toda discriminación; que permita satisfacer las necesidades de las familias; que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual. La situación ideal consistiría en que estas características del trabajo decente estén inscritas en los valores, cultura y sistemas de gestión de las empresas, que son las que ofrecen la mayor parte de los empleos por cuenta ajena. No se trataría, por tanto, de una reivindicación retórica, sino de trabajar para que las empresas asuman los valores humanistas y los apliquen en sistemas de gestión coherentes.

