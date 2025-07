El último baile de Ozzy, la leyenda

Comenta Compartir

La muerte de Ozzy Osbourne a los 76 años deja la escena del rock sin una de sus figuras más legendarias por su carisma como ... cantante y su impronta en la música del último medio siglo. Con Black Sabbath, sentó las bases del heavy metal, uno de los géneros con mayor capacidad de arrastre y evolución artística. Pero su figura supera todos los tópicos hasta situarse por derecho propio en el podio de la cultura popular. Como 'entertainment', reflejado en la serie televisiva 'Los Osbourne' y el festival itinerante Ozzfest, pero sobre todo como pionero. Con su banda, puso en 1968 los cimientos de un sonido oscuro y duro que rompía todos los moldes de una época en la que triunfaba el 'La, la la' de Massiel en Eurovisión. Dos años después, su estreno en disco consumó la revolución, en un debut que coincidió con la publicación de 'Let it Be'. Dos estilos no tan alejados entre sí, dada la devoción que Ozzy sentía por los Beatles, su confesada inspiración. Su fallecimiento ha conmocionado al mundo del espectáculo, apenas tres semanas después de permitirse un último baile en el macroconcierto de despedida en Birmingham, cuya recaudación se dedicó a la lucha contra el párkinson que padecía.

