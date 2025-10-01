Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El PSE señala el camino a Bildu

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

El PSE-EE ha ratificado su firme compromiso por los derechos humanos y en contra de cualquier violencia al pedir «perdón» con una contundencia inusitada ... a las familias de los asesinados por los GAL. El pronunciamiento de la consejera de Justicia, la socialista María Jesús San José, profundiza en las declaraciones de condena de su partido contra la 'guerra sucia', igual de execrable que el terrorismo de ETA aunque sus deplorables efectos fueran más limitados que el causado por la sinrazón etarra. Pero la declaración que realizó el lunes San José en compañía de la dirección de Gogora, censurada por la izquierda abertzale en la polémica sobre 'Txiki' y Otaegi, cobra una relevancia emocional y política especial. Se produjo en un homenaje con familiares de los cuatro miembros de ETA ametrallados por mercenarios en el Hotel Monbar, hace 40 años. Con el apoyo de Eneko Andueza, el mensaje del PSE con el que reconoce el dolor de todas las víctimas y señala a los cargos implicados entonces en una violencia que, como todas, «nunca debió ocurrir» marca el camino a Bildu para que, de una vez por todas, se sacuda su turbio pasado y complete sin blanqueos su recorrido ético en favor de la convivencia.

