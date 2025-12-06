Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Multikirola en revisión

El programa del deporte escolar guipuzcoano necesita una profunda revisión tras la sentencia del TSJPV

Editorial DV

Editorial DV

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El programa Multikirola ha perdido 5.200 niños este curso 2025/2026 después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ... anuló en abril la obligatoriedad de participar en su programa de iniciación escolar para que los alumnos de entre 8 y 12 años puedan apuntarse en un club. La caída de matriculaciones en el modelo de deporte escolar de la Diputación de Gipuzkoa ha sido del 18,2% de un año a otro. El número de equipos inscritos ha pasado de 1.493 a 1.111 y ocho centros educativos no han seguido en el programa. Las cifras son elocuentes del impacto de la sentencia. El programa, con tres décadas de trayectoria, siempre ha estado apoyado en la necesidad de fomentar el deporte en Gipuzkoa, huyendo de la especialización temprana y la competitividad. Durante los diferentes gobiernos forales de distinto color, la Diputación ha defendido el Multikirola por su carácter vertebrador, por apostar por ofrecer hacer deporte a los niños libres de «la presión que les pone el sistema» y por su capacidad «para formar personas» y ayudarles «a explorar sus talentos deportivos». Prueba de ello, defiende el Gobierno foral, es que el resultado ha sido situar a Gipuzkoa en el podio de multitud de disciplinas deportivas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  2. 2

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  3. 3 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  4. 4 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  5. 5

    Multikirola pierde 5.200 niños tras la sentencia contra el modelo de deporte escolar de la Diputación de Gipuzkoa
  6. 6

    El Gobierno Vasco aplaude el pacto para atajar la multirreincidencia: «Uno de cada ocho detenidos ha delinquido más de una vez»
  7. 7

    El temporal abre tres boquetes en el muro de costa que empezaba a ser reparado en Ondarreta
  8. 8 Un avión aterriza de emergencia en Biarritz: «El piloto nos dijo que la ventanilla se estaba agrietando»
  9. 9

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  10. 10 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Multikirola en revisión