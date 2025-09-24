Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Editorial

Mitin de Trump en la ONU

Reivindicar su errática gestión, arremeter contra Naciones Unidas y reclamar el Nobel de la Paz lastran la necesaria cooperación frente al caos

Editorial DV

Editorial DV

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

La mano tendida con la que Donald Trump subió ayer a la tribuna de la ONU acabó convertida en un gráfico manotazo al orden mundial, ... con un impacto especial en los mismos cimientos de Naciones Unidas en su ochenta aniversario. Era previsible que el presidente de Estados Unidos utilizara su discurso para reivindicar con vehemencia su gestión, salpicada de erráticas decisiones. Pero la encendida defensa de sus políticas sobre inmigración, economía y seguridad frente al legado de Joe Biden, al que trató de ridiculizar con ataques personales del todo inmorales sabiendo, además, de su delicado estado de salud, dio a su intervención un tono de beligerancia impropio para la ocasión. Impropio para la escalada bélica que tensiona al mundo y en la que su país ha asumido la más elevada responsabilidad para atajarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  2. 2

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  5. 5

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  6. 6 Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy martes a San Sebastián
  7. 7

    Flores y futbolistas en la resaca de Las Seis Horas de Jolie
  8. 8

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  9. 9

    Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y permite acceder al programa Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros
  10. 10 José, el navarro de 102 años que no se pierde las fiestas de su pueblo y es una leyenda de los Carnavales de Tolosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mitin de Trump en la ONU