Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Grietas entre los socios

La discordia entre Podemos, ERC y Junts por el pacto migratorio debilita más a Sánchez y amenaza con alimentar las posiciones ultra en Cataluña

Editorial DV

Editorial DV

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

El bloque de investidura ha entrado en una etapa de discordia sin precedentes en lo que va de legislatura por el enconado pulso que libran ... los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, en una especie de guerra de desgaste de todos contra todos. La precaria unidad ha saltado por los aires debido a las discrepancias manifestadas en el pacto migratorio con Cataluña que presentaban el PSOE y Junts, tumbado en el Congreso. El tradicional toma y daca entre las fuerzas de izquierda y derecha que sostienen a Sánchez, aflorado cuando abordan asuntos ideológicos sensibles como la economía, ha derivado en esta ocasión en un choque de nuevo cuño. Dentro del independentismo catalán, Gabriel Rufián (ERC) y Míriam Nogueras (Junts) son las caras de un agrio duelo por conectar con la sociedad catalana siendo a la vez aliados del Ejecutivo español. La hostilidad es total entre Podemos y el partido de Carles Puigdemont tras el fracaso de la transferencia migratoria a la Generalitat, con acusaciones de «racismo» de los morados a los posconvergentes. Sumar también se ha roto, con significativos desmarques.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  5. 5 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  6. 6 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  8. 8

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  9. 9 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa
  10. 10 Una vecina de Irun denuncia falta de atención sanitaria a su hijo de 3 años en urgencias: «No atendemos niños»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Grietas entre los socios