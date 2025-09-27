Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Editorial

Descontrol en el campamento

Editorial DV

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

El controvertido campamento montado por una asociación en Bernedo, destapado a raíz de las quejas de familiares, revela un inquietante descontrol antes y después de ... una actividad con cien jóvenes de 13 a 15 años. A la precaria información facilitada por los organizadores sobre el udaleku, hasta el punto de que «no figuraba en ningún registro público», hay que añadirle la aparente incapacidad de las instituciones para velar por su funcionamiento y responder con celeridad a las denuncias. Entre ellas, por el uso de duchas mixtas para, según la organización, «normalizar nuestros cuerpos». Para evitar que las administraciones se pasen la pelota y eludan responsabilidades, urge aclarar la normativa de las colonias, y más al tratarse de menores. La debida atención en la pubertad y la adolescencia exigía en Bernedo haber informado de esas prácticas con antelación a sus padres y madres en busca del consentimiento. La vergüenza y el trauma de algunos inscritos revelan la necesidad de abordar con seriedad la sexualidad. Llevarla al baño o a la piscina convertida en genitalidad por una mal entendida libertad de los monitores reprime la inclusión y diversidad pretendidas.

