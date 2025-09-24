Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, subiendo al helicoptero oficial 'Marine One'. EFE

Soñamos con la paz y hacemos la guerra

El paréntesis de tranquilidad relativa en que desembocó la Guerra Fría se ha agotado las amenazas vuelven a donde solían

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:47

Puede asegurarse que la mayor parte de la humanidad sueña con la paz, el bien más valorado por la inmensa mayoría, pero la realidad es ... que no nos rendimos a la tentación de la guerra. La Historia lo recuerda: las ambiciones de poder y el odio son sin duda las principales razones que la explican por mucho que se buscan otros argumentos para justificarla. Lo estamos viviendo estos días en que la posibilidad de algún estallido bélicos se está multiplicando y en varias latitudes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  2. 2

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  5. 5

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  6. 6 Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy martes a San Sebastián
  7. 7

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  8. 8

    Flores y futbolistas en la resaca de Las Seis Horas de Jolie
  9. 9

    Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y permite acceder al programa Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros
  10. 10 José, el navarro de 102 años que no se pierde las fiestas de su pueblo y es una leyenda de los Carnavales de Tolosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Soñamos con la paz y hacemos la guerra

Soñamos con la paz y hacemos la guerra