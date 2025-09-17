Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente de VOX, Santiago Abascal, interviene durante el acto político de VOX 'Europa Viva 2025', en el Palacio de Vistalegre,

El aliado gratis de Sánchez

El presidente del Gobierno se mantiene gracias a una mayoría parlamentaria exigua y dispersa, pero sobre todo a la imposibilidad de la oposición para promover el cambio

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:22

Pedro Sánchez, un político sin especiales escrúpulos ideológicos, tiene un aliado oculto y gratuito en Vox, el partido del que menos cabría sospechar. Para conseguir ... el poder ha comprado con cesiones de recursos del Estado a partidos independentistas, nacionalistas, proterroristas y populistas, pero su suerte está también en el nacionalista por excelencia. La tradición de un partido centenario y prestigiado no sólo en España como el PSOE está hipotecando su historia y hasta sus principios para mantenerse en el poder pagando a tocateja el alquiler de La Moncloa, siempre bajo el interés de habitarla un día más.

Te puede interesar

