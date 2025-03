«Algunos vienen sin licencia, pasan el límite de pesca y lo dejan todo sucio»

Decenas de arrantzales aprovechan la soleada mañana para pescar junto a la lonja de San Pedro. Bien equipados, con sus cañas y cebos preparados. Es ... una estampa típica en la bahía de Pasaia, donde todos los días se congregan estos grupos de pescadores para faenar. A partir de hoy, los muelles de Pasaia quedarán despoblados de arrantzales. La Autoridad Portuaria impondrá multas de 200 euros por pescar en aguas del puerto.

«Hay gente que viene a pescar y lo deja todo sucio, imagino que habrán decidido actuar por eso. Los arrantzales de toda la vida vamos a pagar justos por pecadores», lamentaba ayer Imanol Simón, vecino de Lasarte-Oria muy asiduo en los muelles de Pasai San Pedro. «No me parece bien que empiecen a multar. Yo creo que deberían regularlo, como en la caza. Hacer un sorteo y pagar tu puesto para pescar», proponía el lasartearra. «No han regulado nada. Me he encontrado gente de Madrid, Toledo y de otros países que vienen aquí a pescar todo lo posible, pasan el fin de semana y lo dejan todo sucio. Eso es lo que se debería multar».

200 El Dato euros de multa por pescar en aguas correspondientes al puerto de Pasaia. Esa será la cuantía a abonar desde hoy por cometer esta «infracción leve», que podría ascender en situaciones más graves y en caso de reincidir en el delito.

Mari Luis García y Jesús Olmos acuden «todos los días» a pescar a los muelles de San Pedro. Esta pareja de jubilados donostiarra define esta actividad como un hobby. «La juventud puede pescar en las rocas pero a nosotros, que somos mayores, nos han fastidiado», expresaba Mari Luis. «No tenemos muy claras las razones por las que van a empezar a multar, pero sí es verdad que mucha gente que viene a pescar lo deja todo sucio. Los fines de semana tenemos que estar recogiendo la basura que han dejado otros. Mismamente el domingo pasado vinimos y había gente con mesas y sillas de camping haciendo botellón. Es una vergüenza». «Nosotros hemos pagado una licencia y no sabemos en qué se reinvierte. Muchas personas que vienen de otros sitios pescan sin licencia y se llevan los coches llenos de pescado. Eso es lo que no puede ser, tiene que estar controlado», reclamaba Olmos. «Este lunes un chico y yo sacamos bolsas y bolsas de basura que se habían dejado aquí. Esto parecía un camping abandonado. Camas, colchones... un vertedero», aseguraba el donostiarra. «Si nos quitan el hobby que tenemos a los jubilados, que por ley poco nos queda, no tenemos nada para disfrutar. No deberían permitir esto».

Imanol Simón monta su caña antes de pescar en San Pedro.

Iñaki Esteban es otro de los pescadores habituales en San Pedro. Es de Trintxerpe, y se mostraba «indignado» con la situación. «La pesca también es un deporte. La federación también tendrá que hacer algo. La iniciación de los niños tiene que ser en los puertos, no los puedes llevar a las rocas o a sitios peligrosos. Las personas mayores, que tienen problemas de movilidad, también tendrán que pescar en un sitio de fácil acceso».

Mari Luis García, Jesús Olmos e Iñaki Esteban pescando en la zona del muelle de San Pedro junto a la lonja.

La decisión de imponer sanciones económicas no ha contentado a este trintxerpetarra. «Tienen que darle una vuelta a las medidas. Exigimos también presencia policial para controlar a las personas que vienen. Pedir licencias y revisar lo que se ha pescado. Si el máximo son cinco kilos, son cinco kilos. El que haya respetado el límite se lo lleva a casa y el que no, que no pesque. Si vinieran todos los días a controlar la cosa iría mejor», subrayaba Esteban.

«Hemos llegado a ver gente que viene de otros sitios y se lleva cubos enormes de pescado. Cargan las furgonetas con 50 kilos y se las llevan para venderlas en otro lugar. Ahí está el problema y esa gente es la que se debería controlar», contaba Simón.

Esta semana, más limpio

Simón afirma haber notado más limpieza en el muelle de San Pedro durante esta semana. «Empezó a correr el rumor de que iban a empezar a multar. Esta semana se ha estado hablando entre los pescadores, pero no lo teníamos confirmado. Hasta que lo leímos en el periódico. Entonces, ha empezado a extenderse una especie de psicosis por las multas y porque la Ertzaintza ha empezado a pedir licencias. Ahora está todo mucho más limpio. Por algo será», observaba.

El lasartearra apuntaba a una regulación de la suciedad como posible solución. «La solución es regularlo, como lo hacen con otras cosas. Por ejemplo, las heces de perro hay que recogerlas, y si no lo haces se te multa. Pues aquí lo mismo, habría que empezar a poner multas a la gente que lo llena todo de basura y no a los pescadores. A los humanos nos duele el dinero».

La pesca recreativa como la que practican Imanol, Mari Luis, Jesús e Iñaki en Pasaia será sancionada con multas de 200 euros a partir de hoy. Esta actividad, según informaba el jueves la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP), «se ha extendido de manera recurrente en los muelles Hospitalillo, Trintxerpe, Pescadería 1, Pescadería 2, San Pedro y Donibane». La autoridad del puerto advertía también de las desavenencias causadas por esta práctica a los vecinos de la zona. «Está generando problemas que afectan a los vecinos de Pasaia y el entorno, como la acumulación de residuos y desechos tras la actividad». La APP señalizará hoy esta prohibición en los puntos mencionados «como recordatorio a la ciudadanía pasaitarra, guipuzcoana y foránea que se acerque a pescar al puerto». Las cañas y los pescadores, elementos característicos de la bahía, desaparecen de Pasaia.