Las dos grúas entraron en el puerto a bordo del mercante 'Meri'. AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA

Pasaia

Un mercante arriba al puerto con dos grandes grúas a bordo

Han sido adquiridas por la empresa consignataria Sobrinos de Manuel Cámara, que verá incrementada su capacidad operativa en Pasaia hasta un 46%

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03

El puerto de Pasaia sirve de escala a las embarcaciones más diversas, incluyendo aquellas que son capaces de sorprender a los múltiples vecinos y visitantes que se asoman a diario a la bahía. Mientras los últimos cruceros anunciados han desviado su itinerario rumbo a otras latitudes, un mercante irrumpía esta semana en las aguas interiores de la dársena transportando en su cubierta dos grúas de gran tonelaje.

Se trataba del 'Meri', un buque de 105 metros de eslora por 18 metros de manga, que navega con bandera de Finlandia. Pertenece al grupo Meriaura, con sede en el mencionado país nórdico, que asegura ser «pionero» en servicios de transporte marítimo y gestión de buques respetuosos con el medio ambiente, innovadores y orientados a la solución.

Un «hito importante»

El barco no pasaba inadvertido a consecuencia de la mercancía que portaba a bordo. Las dos grúas serán utilizadas por la consignataria Sobrinos de Manuel Cámara, empresa operadora de Bergé en Pasaia. Su entrada en funcionamiento permitirá incrementar hasta en un 46% su capacidad operativa en los muelles de esta localidad.

Así lo aseguraban ayer desde la Autoridad Portuaria de Pasaia, que no dudaban en calificar de «hito importante» esta incorporación, dado que contribuirá al crecimiento del puerto, tal y como afirman.

Las dos grúas han sido descargadas a lo largo de las últimas jornadas y el 'Meri' ya ha zarpado en dirección al puerto portugués de Aveiro.

Hay que recordar que otra grúa llegó a la bahía por mar a finales de 2024. Entonces, era la empresa de logística Algeposa la que la adquirió con una inversión de cuatro millones de euros. Su transporte se llevó a cabo a bordo del mercante 'Aura', de la misma naviera.

Te puede interesar

