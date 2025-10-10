Ekaitza abre el curso con 160 usuarios

Elena Viñas Viernes, 10 de octubre 2025, 20:12 | Actualizado 20:32h. Comenta Compartir

Ekaitza Gazte Taldea de Trintxerpe ha dado inicio al nuevo curso lectivo con un total de 160 usuarios de entre 6 y 18 años inscritos en su oferta de ocio y tiempo libre. Todos ellos tomaron parte, junto con sus familias y monitores, en la fiesta celebrada en las instalaciones de Karmengo Ama. El evento les permitió reencontrarse tras las vacaciones y conocer las actividades para este trimestre, entre las que se incluyen salidas y la akelarre gaua.