Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Oiartzun

Urteko azken txanparako aisialdi eskaintza zabala

E. V.

OIARTZUN.

Asteazkena, 3 abendua 2025, 20:27

Comenta

Bete-bete dator abenduko aisialdi agenda. Euskararen astea azaroan hasi bazen ere, Euskararen Eguna abenduaren 4an izanik ekimenek jarraipena izango dute. Xabier Lete prosa eta poesia sariak banatuko dira, gauean 'Gaua' filma ikusteko aukera izango da eta abenduaren 5ean, euskararen asteari amaiera emateko Oskarbi taldearen kontzertua izango da entzungai.

Musikak ere ezin zuen hutsik egin egitarauan eta besteak beste, Ibargain musika eskolako Gabonetako ekitaldia edota Lartaun Abesbatzaren kontzertua izango dira eskainiko dute.

Urteroko zitak aipatzen hasita, batetik abenduaren 5ean San Nikolas eguna izanik etxeko txikienak herriko auzotik kantari aterako dira. Abenduaren 24an ere kaleak kantuz alaitzera aterako dira oiartzuarrak, eta Udalak herritar guztiak gonbidatu ditu abenduaren 24an, eguerdiko 12:30ean, elkarrekin abestu eta neguari ongi etorri egitera. Arratsaldean Olentzero eta Mari Domingiri ongi etorria egingo da, 17:30ean Doneztebe Plazan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  4. 4

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  6. 6 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  7. 7

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  8. 8 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  9. 9

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  10. 10 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Urteko azken txanparako aisialdi eskaintza zabala