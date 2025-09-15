El principal equipo masculino de Oiartzun Kirol Elkartea se impuso 2-1 al Beasain

OiartzunEl principal equipo masculino de Oiartzun Kirol Elkartea se impuso 2-1 al Beasain
Oiartzun
Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:12
El equipo de Regional de Honor de Oiartzun ha dado inicio a la temporada deportiva con un partido celebrado este pasado fin de semana ... ante el Beasain en el campo de fútbol de Karla Lekuona.
Los azules fueron mejores en una buena primera parte. En la segunda, todo estuvo igualado. Al final, consiguieron marcar un gol de córner, adjudicándose la victoria (2-1).
La alineación del encuentro estuvo formada por Otsagabia, Bravo, Irazoki, Pérez, Jonma, Pagola, Aranburu, Korta, Amigot, Etxabe y Aizuri.
Por su parte, las chicas que militan en la categoría Territorial se han siguen preparando para el inicio de la temporada. El pasado domingo jugaron un partido amistoso contra el equipo del Lizeo.
