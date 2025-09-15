Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El principal equipo masculino de Oiartzun en el campo de Karla Lekuona.

Oiartzun

El principal equipo masculino de Oiartzun Kirol Elkartea se impuso 2-1 al Beasain

Elena Viñas

Elena Viñas

Oiartzun

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:12

El equipo de Regional de Honor de Oiartzun ha dado inicio a la temporada deportiva con un partido celebrado este pasado fin de semana ... ante el Beasain en el campo de fútbol de Karla Lekuona.

