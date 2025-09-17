Ponen en marcha grupos de lectura infantil y juvenil en la Biblioteca Manuel Lekuona

Oiartzun es un pueblo amante de la literatura. Así lo demuestra la trayectoria del grupo de lectura para adultos y los grupos infantiles y ... juveniles puestos en marcha en los últimos años. Para seguir respondiendo a esta pasión, el curso lectivo que a punto está de comenzar también se crearán varios grupos en la Biblioteca Municipal Manuel Lekuona, para que niños y jóvenes puedan reunirse y compartir su afición.

Conducido por Xabi Salaberria Gonzalez, miembro de la editorial 1545, cada grupo de lectura se reunirá una vez al mes en el desván de la biblioteca. Aquellos oiartzuarras a quienes les encante leer y deseen compartir su pasión con sus amigos tienen la oportunidad de unirse a la iniciativa registrándose en la biblioteca. El plazo se cerrará el próximo día 27.

Las primeras sesiones tendrán lugar a comienzos del mes de octubre, más concretamente, el día 6 (lunes), en el caso de los alumnos de LH5 y LH6; el día 13 (lunes), para quienes estudian LH3 y LH4; y el día 20, para los estudiantes de LH2.