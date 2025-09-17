Ponen en marcha grupos de lectura infantil y juvenil en la Biblioteca Manuel Lekuona

OiartzunPonen en marcha grupos de lectura infantil y juvenil en la Biblioteca Manuel Lekuona
La inscripción para los alumnos de diferentes cursos se mantendrá abierta hasta el día 27
Oiartzun
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:56
Oiartzun es un pueblo amante de la literatura. Así lo demuestra la trayectoria del grupo de lectura para adultos y los grupos infantiles y ... juveniles puestos en marcha en los últimos años. Para seguir respondiendo a esta pasión, el curso lectivo que a punto está de comenzar también se crearán varios grupos en la Biblioteca Municipal Manuel Lekuona, para que niños y jóvenes puedan reunirse y compartir su afición.
Conducido por Xabi Salaberria Gonzalez, miembro de la editorial 1545, cada grupo de lectura se reunirá una vez al mes en el desván de la biblioteca. Aquellos oiartzuarras a quienes les encante leer y deseen compartir su pasión con sus amigos tienen la oportunidad de unirse a la iniciativa registrándose en la biblioteca. El plazo se cerrará el próximo día 27.
Las primeras sesiones tendrán lugar a comienzos del mes de octubre, más concretamente, el día 6 (lunes), en el caso de los alumnos de LH5 y LH6; el día 13 (lunes), para quienes estudian LH3 y LH4; y el día 20, para los estudiantes de LH2.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.