La Oficina de Consumo de Oarsoaldea ofrece recomendaciones sobre compras online

E. V. oiartzun. Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54

Cada vez se hacen más compras por internet, pero la precaución que debe tomarse no parece aumentar en la misma medida. A la hora de comprar online han de conocerse los derechos del consumidor sobre comercio electrónico, pero también es muy importante que se tomen ciertas precauciones. Así lo manifiesta la Oficina de Consumo de Oarsoaldea, que recomienda tener cuidado con los anuncios u ofertas que se publican en Instagram y otras redes sociales. En estos casos, el contacto para realizar la compra suele ser Whatsapp. «Por lo tanto, el único dato que tenemos sobre el vendedor es su número de teléfono. En caso de tener problemas, no tendremos los datos necesarios para presentar una reclamación», advierte.

Además, el consumidor no sabe si está contratando con una empresa o una persona particular. Si la parte vendedora es un particular no se aplica la normativa de consumo en cuanto a garantías o derecho de desistimiento (devolución). «En este tipo de compras normalmente no nos envían ningún justificante de la compra y suelen pedir que se pague mediante transferencia. Debemos tener en cuenta que las transferencias no se pueden echar atrás», señala.

Por tanto, hay que desconfiar de ofertas de venta que utilizan estos métodos. Además, antes de comprar es importante consultar las condiciones de venta y devolución. En la Oficina de Consumo se recomienda comprobar, entre otros, los datos de la empresa (nombre o denominación social, NIF, domicilio, dirección de email y cualquier otro dato de contacto. Si la empresa tiene algún establecimiento en el país se puede reclamar en la Oficina de Consumo. Si está en otro país de la Unión Europea se puede reclamar a través del Centro Europeo del Consumidor, pero si está fuera de la UE la reclamación puede resultar imposible.

También es importante prestar atención al precio total a pagar, incluyendo impuestos y gastos de envío, y las formas de pago, e identificar el grado de seguridad de la web de la tienda online por medio del indicativo de servidor seguro, el candado cerrado o la llave. «Una vez realizada la compra, la empresa debe enviarnos una confirmación de pedido con todos los datos», añade.

El plazo de entrega máximo es de 30 días. Pasado ese plazo, la empresa debe devolver el dinero sin demoras indebidas. Una vez recibido el producto, hay un plazo mínimo de 14 días para devolverlo sin necesidad de dar ninguna razón. La empresa debe devolver el precio pagado, incluyendo los gastos de envío.