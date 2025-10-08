Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La comida celebrada hace un año en Artaso.

Oiartzun

Nueva comida musicada de la mano del coro Lartaun

E. V.

OIARTZUN.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:25

El coro Lartaun celebrará el próximo día 18 una comida que estará amenizada con diversas canciones interpretadas en directo por sus componentes. El lugar elegido para llevarse a cabo es la sede de la asociación Iturri Berri, situada en el barrio de Iturriotz.

«El año pasado la celebramos en la sociedad Artaso y, como fue todo un éxito, hemos decidido repetir la experiencia también este año», señalan desde la formación coral.

Las entradas están a la venta en el bar Tolaita, con un precio de 35 euros que incluye la comida, la bebida, café y copa. Hoy es el último día para adquirirlas.

