Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Oiartzun

El Miren Taberna OKE se impuso a Zarautz en la eliminatoria de la Copa de Gipuzkoa

E. V.

oiartzun.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:21

En la primera eliminatoria de la Copa de Gipuzkoa, el equipo de fútbol sala Miren Taberna OKE derrotó con comodidad al equipo local de Zarautz en su desplazamiento a la localidad costera.

Los locales empezaron bien el partido y consiguieron ponerse 1-0 en el minuto siete, pero los oiartzuarras reaccionaron bien y empataron en el minuto diez gracias a un gol de Antxon.

Tres minutos más tarde el equipo local volvió a adelantarse en el marcador, poniendo el 2-1. Sin embargo, antes del descanso, gracias a un gol de Altuna, los de Oiartzun Kirol Elkartea lograron igualar nuevamente

En la segunda mitad, el equipo de Miren Taberna OKE dominó y nada más salir al terreno de juego, Kai y Manex marcaron sendos goles, adelantando 2-4. Luego el partido se calmó un poco, pero en los últimos ocho minutos volvió a llegar la tormenta oiartzuarra, anotando tres goles de la mano de Manex, Luken y Mateo, acabando el partido con 2-7.

El próximo fin de semana los oiartzuarras disputarán la segunda ronda de la Copa de Gipuzkoa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  7. 7 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  8. 8 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  9. 9

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10 «Estando yo en el Athletic y mi primo Luken en la Real, nuestros abuelos tienen el corazón dividido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Miren Taberna OKE se impuso a Zarautz en la eliminatoria de la Copa de Gipuzkoa