El Miren Taberna OKE se impuso a Zarautz en la eliminatoria de la Copa de Gipuzkoa

OiartzunEl Miren Taberna OKE se impuso a Zarautz en la eliminatoria de la Copa de Gipuzkoa
E. V.
oiartzun.
Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:21
En la primera eliminatoria de la Copa de Gipuzkoa, el equipo de fútbol sala Miren Taberna OKE derrotó con comodidad al equipo local de Zarautz en su desplazamiento a la localidad costera.
Los locales empezaron bien el partido y consiguieron ponerse 1-0 en el minuto siete, pero los oiartzuarras reaccionaron bien y empataron en el minuto diez gracias a un gol de Antxon.
Tres minutos más tarde el equipo local volvió a adelantarse en el marcador, poniendo el 2-1. Sin embargo, antes del descanso, gracias a un gol de Altuna, los de Oiartzun Kirol Elkartea lograron igualar nuevamente
En la segunda mitad, el equipo de Miren Taberna OKE dominó y nada más salir al terreno de juego, Kai y Manex marcaron sendos goles, adelantando 2-4. Luego el partido se calmó un poco, pero en los últimos ocho minutos volvió a llegar la tormenta oiartzuarra, anotando tres goles de la mano de Manex, Luken y Mateo, acabando el partido con 2-7.
El próximo fin de semana los oiartzuarras disputarán la segunda ronda de la Copa de Gipuzkoa.
