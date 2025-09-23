Killirikupe da inicio al nuevo curso centrado en la experiencia de las mujeres

La Escuela de Empoderamiento de Mujeres de Oiartzun, Killirikupe, abrirá este jueves, a las 18.00 horas, en Arizmendienea, el nuevo curso lectivo. En ... esta ocasión, las actividades que se han programado se centrarán en la experiencia de las mujeres «abordando diversos temas a través de lecturas, películas y más».

De esta forma, entre las autoras propuestas para tratar su obra, presentarán a Germaine Greer y su libro 'Serenidad y poder', «que nos introduce en la vida de escritoras que reflejan los cambios y pensamientos sobre la madurez femenina».

Otro de los nombres propios presentes en la programación prevista para 2025-2026 es el de Anna Freixas, quien desvelará su artículo 'Silencios y secretos en torno a la sexualidad de las mujeres mayores'.

Josu Cabodevilla ahonda en el duelo y las pérdidas humanas en el texto que se analizará en clase. Además, Virginia Imaz presentará «cómo las mujeres pueden usar el humor para posicionarse frente a la dura realidad de su rol social».

Durante el curso también se tratará el síndrome del impostor y la autoestima de las mujeres, explorados en el libro 'No lo haré bien', de Emma Vallespinós. Para finalizar, conocerán el ensayo 'El infinito en un junco', de Irene Vallejo, que revela la participación de las mujeres en la literatura.